Kilis’te Mehmet Akif Ersoy anıldı

Kilis’te “İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis il Jandarma Komutanı Selami Akşit, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi ve Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi öğretmenleri tarafından anlatıldı. Güzel Sanatlar Bölümü piyano öğretmeni Ayşenur Bektaş, bağlama öğretmeni Volkan Aydoğan eşliğinde Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi’nden Hayriye Ezgi Özçil ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısının ardından ‘Çanakkale bugün toz ile duman’ şarkısını seslendirerek, salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların da gerçekleştirildiği program Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.