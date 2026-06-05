Kararını kamuoyuyla paylaşan Bilecen, istifa sürecinin ardından belediye başkanlığı görevine bağımsız statüde devam edeceğini açıkladı. Yerel yönetimde dengeleri değiştirmesi beklenen bu hamle, kent genelinde geniş bir yankı uyandırdı.

Hakan Bilecen, ayrılık kararının ardından yaptığı ilk değerlendirmede, Kilis halkına hizmet etme yolculuğunu bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi parti çatısı altında olmadan, tamamen bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Bu ani karar, kentteki siyasi çevreler tarafından yerel yönetim dinamikleri açısından oldukça kritik bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Bilecen'in bağımsız olarak yola devam edecek olması, belediye meclisindeki dengeler ve önümüzdeki dönem projelerinin hayata geçirilme süreci açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.

Kilis'te ana muhalefet partisinde yaşanan bu sarsıntı aslında ilk değil. Kentteki siyasi hareketlilik, geçtiğimiz günlerde CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan'ın da görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurmasıyla başlamıştı. İl başkanının ardından Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de istifa kervanına katılması, kentteki CHP organizasyonunda ve yerel siyasette ciddi bir yol ayrımına girildiğinin net bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Peş peşe gelen bu istifaların ardından gözler, kentteki yeni siyasi yapılanmaya ve belediye yönetiminin atacağı sonraki adımlara çevrildi.