Kılıçdaroğlu’nun ofisi önünde basın açıklaması yapan Çelik, davanın Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirilmesinin bilinçli bir manipülasyon olduğunu söyledi:

“Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi’ne zarar vermemek için uzun süredir sessiz kalmayı tercih etti. Ancak bazı gazetecilerin ve televizyoncuların kasıtlı iftiraları nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Mutlak butlan davası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılmadı. Ne açan, ne ilgilisi, ne de bilgisi oldu.”

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun partiye zarar verecek her türlü tutumdan uzak durduğunu ifade ederek “Genel Başkanımızın gündeminde CHP’ye zarar verecek bir adım atmak hiçbir zaman olmadı. Buna rağmen sistematik bir karalama kampanyası yürütülüyor” diye konuştu.

Çelik ayrıca bazı medya kuruluşlarının “Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek, yataklar alınacak” şeklindeki iddialarının da asılsız olduğunu belirterek, “Bu haberler ahlaksızca yapılmış iftiralardır” dedi.