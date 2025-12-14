CHP’nin iki yıl boyunca uyguladığı gölge bakanlık modeli ve parti programı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, CAO daha icracı ve politika üreten bir yapıya dönüştürüldü.

Yeni yapılanma kapsamında oluşturulan CAO Yürütme Kurulu, yalnızca bakanlıkları izleyen ve denetleyen bir mekanizma olmanın ötesine geçerek, icracı politikalar geliştiren ve bu politikaları kamuoyuna sunan bir yapı olarak tasarlandı.

CAO Yürütme Kurulu’nda kimler yer aldı?

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nda görev alan isimler ve sorumluluk alanları şöyle:

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu

CAO’nun politika üretim süreçlerinin koordinasyonu ve idari yönetimin sağlanması amacıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulunda ise Bülent Tezcan (Genel Koordinatör), Emine Uçak ve Ece Güner yer aldı.

Öte yandan Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek ile Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, parti tüzüğüne uygun şekilde Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki isim olarak Yürütme Kurulu listesinde yer aldı.

İlk toplantı 16 Aralık’ta

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nun, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında iki haftada bir toplanacağı bildirildi. Kurulun ilk toplantısı 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirilecek.