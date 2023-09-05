Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.TÜFE temmuzda ise aylık yüzde 9.49, yıllık bazda yüzde 47.83 artmıştı.

TÜİK İLK KEZ ENAG'I GEÇTİ

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise aylık enflasyon yüzde 8,59; yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak hesaplandı.

Böylece aylık enflasyon verisinde TÜİK'in verdiği rakam ENAG'ın verdiği rakamdan fazla oldu.

"TELAFİ ZAMMI YAPILMALIDIR"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in veriler üzerinde oynadığını belirterek 12 aylık enflasyonun yüzde 128 olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca; emekli, işçi ve memura gerçek oranlarda telafi zammı yapılmasını gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı. Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır."

TÜİK bu “hesaplama” değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu.

Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır."