KILIÇDAROĞLU: “Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda hem parti içindeki yolsuzluk iddialarına hem de sosyal medyadan gelen tepkilere sert sözlerle karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, “Bu devlet yolsuzluğa bulaşan kim varsa, makamına ve konumuna bakmadan sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

“Sahte hesaplarla geri adım atmam: Hodri meydan!”

Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin organize troll hesaplarla yayıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu şu sözlerle meydan okudu:

“Tehditlerden ve linç girişimlerinden korkacak bir siyasetçi olsaydım, bugüne kadar attığım adımları atamazdım. Sahte hesaplarla geri adım atmam. Hodri meydan!”

Kılıçdaroğlu, geçmişte uğradığı saldırılara atıf yaparak “Eğer korksaydım Şavşat’ta suikasta uğradığımda, Çubuk’ta linç edilmek istendiğimde geri çekilirdim” dedi.

Sosyal medyadaki hakaretlere değinen Kılıçdaroğlu, eleştiriye açık olduğunu ancak hakaretleri “ahlaki çöküşün yansıması” olarak değerlendirdi.

“CHP rüşvetle ve yolsuzlukla anılamaz; arınmalı ve yoluna devam etmeli”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmesine karşı tavrını net sözlerle ortaya koydu:

“Cumhuriyet Halk Partisi rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bu iddialar varsa derhal temizlenmeli ve yoluna devam etmelidir.”

Kılıçdaroğlu, parti içindeki iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek, geçmişte de benzer süreçlerde isimlerin aklanarak siyasete geri dönmesi gerektiğini savundu.

“Yolsuzluk sarmalı zehirlidir, kim bulaştıysa hesap verir”

Yolsuzluğun siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu:

“Biz hesap vermekten korkmayız ama hesap sormayı da biliriz. Bu mesele sadece CHP’nin değil, iktidarın da bürokratların da sorunudur” dedi.

Çözüm süreci değerlendirmesi: “CHP istikamet çizici olmalıdır”

İmralı’ya gidecek heyete CHP’nin üye vermemesine ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, konunun yalnızca ziyaret veya komisyon boyutunda olmadığını belirtti:

“CHP bu süreçte istikamet çizici olmalıdır. Bu mesele gündelik siyasetin konusu olmamalıdır.”

Sürecin devletin güvenlik bürokrasisi tarafından yönetildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Ortadoğu’da karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti.

“Kim milletin parasından bir kuruş geçirdiyse Allah belasını versin”

Açıklamasının sonunda sert bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu: