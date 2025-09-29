Kılıçdaroğlu, “Partimizi dışarıdan bir kayyuma bırakmadan, parti içindeki yetkili organlarımız, milletvekillerimiz ve il-ilçe başkanlarımızla el ele bu süreci aşarız” dedi.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, bir yazısında Kılıçdaroğlu’nun Sözcü Gazetesi’nde çıkan habere açıklık getirdiğini belirtmişti. Sözcü, 24 Haziran’da yayımladığı haberinde, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek Özgür Özel ile görüşme önerisinde bulunduğunu aktarmıştı. Haberde, Kılıçdaroğlu’nun, “Umarım mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem” dediği öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu, Bildirici’ye gönderdiği yanıtında, söz konusu ifadenin “kamuoyunda konuşulan bir senaryo üzerinden, parti içi ortak akılla sürecin yönetileceği” anlamına geldiğini vurguladı. Eski lider, “Partimizi kayyuma bırakamayız sözünden kasıt, partimizin yetkili organları ve geçmiş dönem başkanlarımızla birlikte bu sıkıntılı süreci dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan aşarız” dedi.

Bildirici, yazısında Kılıçdaroğlu’nun “yakın çevresi” ve “kulis” kaynaklı haberlere karşın doğrudan gazetecilere açıklama yapmasının, kamuoyunun doğru bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, partisiyle ilgili iddialarda şeffaf ve yapıcı bir tutum sergilemeye devam edeceğini de gözler önüne serdi.