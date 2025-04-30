Havacılık navigasyon verisi sağlayan dünyadaki öncü kuruluşlarından biri olan KEYVAN Havacılık, simülatör pazarındaki küresel varlığını güçlendirecek yeni bir anlaşmaya adım attı. KEYVAN Havacılık, uçuş simülatör teknolojilerinde uzman SIMNEST ile uzun dönem anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, KEYVAN’ın uluslararası regülasyonlarla uyumlu, uluslararası havacılık otoriteleri tarafından onaylı ve sertifikalı, 195 ülkeyi kapsayan havacılık ve navigasyon verileri, artık SIMNEST Havacılık’ın profesyonel simülatörlerinde aktif olarak kullanılacak.

Hem Simülatör Sistemlerine Hem Pilot Eğitimine Veri Gücü Sağlıyor

Başta havayolları, uçuş okulları ve eğitim merkezleri olmak üzere birçok kuruluşa AATD ‘den FTD seviyesine kadar gelişmiş uçuş simülatörleri sağlayan Avrupa merkezli Simülatör üreticisi SIMNEST, EASA regülasyonlarına tam uyumlu ve kullanıcı dostu çözümleriyle, eğitim kalitesini önceliklendiren kurumların tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Şirket yalnızca simülatör üretimiyle değil, aynı zamanda SIMNEST Pilot Academy aracılığıyla da pilot eğitimine doğrudan katkı sağlıyor. Akademide sunulan kapsamlı programlarla pilot adayları, büyük gövdeli uçaklara ve çoklu ekip operasyonlarına profesyonel biçimde hazırlanabilmektedir. Artık, SIMNEST’in hem simülatör sistemleri hem de eğitim programları, KEYVAN’ın uluslararası havacılık otoriteleri tarafından onaylı, güncel navigasyon verileri ile destekleniyor. Böylece SIMNEST simülatörleri gerçek zamanlı, güncel ve global havacılık verileri ile desteklenerek, pilot adayları için daha gerçekçi bir eğitim ortamı sunacak.

KEYVAN’dan Simülatör Pazarına Güçlü Adım

KEYVAN Havacılık, sivil ve askeri havacılık sektörlerine sunduğu global havacılık navigasyon veri hizmetlerinin yanı sıra, simülatör üreticileri ve uçuş okulları içinde simülatör veri çözümleri sunarak portföyünü genişletiyor. Bu yeni iş birliğiyle uçuş simülatörü alanındaki etkinliğini arttıran KEYVAN, sektörde öne çıkan güvenilir iş ortaklarından biri haline gelirken, simülatör pazarındaki tanınırlığını ve sektörel güvenilirliğini de istikrarlı biçimde güçlendiriyor.

KEYVAN Havacılık CEO’su Mehmet KEYVAN anlaşmayla ilgili şunları ifade etti:

“Dijitalleşen ve hızla büyüyen uçuş eğitim pazarında, güvenilir ve güncel havacılık verisinin önemi her geçen gün daha da artıyor. KEYVAN olarak, sektördeki tecrübemizi ve uluslararası otoritelerce onaylı veri gücümüzü SIMNEST gibi vizyoner iş ortaklarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde, dünya genelindeki simülatör kullanıcıları ve pilot adayları, en doğru ve güncel verilerle desteklenen eğitim ortamlarında yetişecek. Uçuş eğitim kalitesine sürdürülebilir katkı sunmaya ve havacılık sektörünün her alanında güçlü veri çözümleri sağlamaya devam edeceğiz.”

SIMNEST CEO'su Balázs HERENDI açıklamasında şunları söyledi:

“Simnest Havacılık olarak, uçuş simülasyon cihazlarımızın kalite ve gerçekçiliğini sürekli geliştirmeye kararlıyız. Güvenilir ve yüksek hassasiyetli navigasyon verileri sağlayıcısı olarak tanınan KEYVAN Havacılık ile iş birliği yapmak, bu kararlılığımızda önemli bir dönüm noktasıdır. KEYVAN’ın uzmanlığı ve sunduğu çözümler, portföyümüzü güçlendirmemize ve müşterilerimize daha üstün bir ürün sunmamıza katkı sağlıyor. Bu işbirliğinin sadece mevcut ürün yelpazemizi güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda gelecekteki yeniliklere de kapı açtığına inanıyoruz. Böylesine güçlü ortaklarla, varlığımızı genişletme ve yeni coğrafi pazarlarda daha fazla başarı elde etme yeteneğimize güveniyoruz.”