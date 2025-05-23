Artık SkedFlex kullanıcıları; dinamik ve sürekli güncellenen KEYVAN veri altyapısıyla desteklenen,

optimize edilmiş uçuş planlarına anında erişebilecek. Bu da daha az yakıt, daha az zaman kaybı ve daha çok operasyonel verimlilik anlamına geliyor.

Optimize Rotalar, Gerçek Zamanlı Kararlar

Kullanıcı dostu tasarımı ve kapsamlı analiz yetenekleriyle dikkat çeken SkedFlex, KEYVAN’ın kapsamlı veri setiyle birlikte havayollarının planlama süreçlerini sadeleştiriyor. Entegre yapı sayesinde rota optimizasyonu, yakıt tüketiminin azaltılması ve karar alma süreçlerinde yüksek doğruluk sağlanıyor.

Dijital Havacılıkta Güvenli ve Sürdürülebilir Adımlar

KEYVAN Havacılık ve ETT Aviation işbirliği dijitalleşmenin merkezinde yer alan veriye odaklı operasyonel dönüşümün somut bir örneği. Bu entegrasyon, havayollarının uçuş operasyonlarını daha esnek, daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirerek fark yaratıyor.