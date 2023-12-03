Yılda ortalama bin ton civarında balın üretildiği Samsun, kestane balı üretimi noktasında büyük bir önem arz ediyor. Son olarak ise Salıpazarı Kestane Balı için coğrafi işaret tescil belgesi alınarak markalaşma sürecine girildi. Samsun’daki kestane balının en büyük özelliğinin en az yüzde 72 seviyesinde kestane oranına sahip olması olduğunu ifade eden Dr. Ali Korkmaz, uzmanların da kestane balını şifa kaynağı olarak gösterdiğini vurguladı.



“Kestane balı ağaçtaki erkek çiçeklerden elde ediliyor”

Arıların kestane balını kestane ağacının üzerindeki erkek çiçeklerden elde ettiğini kaydeden Ali Korkmaz, “Bal, kutsal kitabımızda şifa kaynağı olarak geçen bir üründür. Zarar görmemek için elmayı soyarak, sütü kaynatarak, eti de pişirerek tüketiyoruz. Balı ise hiçbir işlem yapmadan tüketiyoruz. Böyle olduğu için balın üretiliş şekli de önem kazanıyor. Çiçek balı çiçeklerin dibindeki nektar tabakasından elde edilir. Sedir balı böcek salgısından elde edilir. Çam balı böcek salgısından elde edilir. Meşe balı da ağacın salgılarından elde edilir. Kestane balı ise kestane ağaçlarının üzerindeki erkek çiçeklerdeki nektardan elde edilir. Türkiye’de Karadeniz hattı ve Ege’nin bir bölümünde kestane balı üretiliyor. Kestane balı sofralıktan daha ziyade sağlık açısından tüketilir. Uzmanlar kestane balının birçok rahatsızlığa iyi geldiğini, özellikle solunum sıkıntısı çeken insanlara rahatlık verdiğini söylüyor” dedi.



“Kestane balında renk koyulaştıkça fiyatı da artıyor”

Kestane balı alırken dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Korkmaz, “Türkiye’de fiyat açısından meşe, kestane ve çam balı en pahalı ballar arasındadır. Bal alırken dikkat edilmesi gereken özellikler vardır. Kestane balı alırken özellikle renginin koyu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kestane balında balın rengi koyulaştıkça fiyatı da artar. Çünkü koyu renkli balların insan sağlığına daha faydalı olduğu belirtiliyor. Anzer balı ile kestane balı kıyaslandığı zaman zaman da kestane balı 1, Anzer 2, Bayburt balı da 3 numarada yer alıyor. Manuka balının dünyada piyasası çok yüksek. Manuka balı gibi kestane balının da markalaşması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. O yüzden Samsun Büyükşehir Belediyesinin gayretleri ile Salıpazarı Kestane Balı için coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Salıpazarı Kestane Balını diğer ballardan ayıran en büyük özelliği ise en az yüzde 72 oranında kestane oranına sahip olmasıdır. Yani bu bal en az yüzde 72 kestaneden üretilmiş demektir. Bu oranın altındakiler Salıpazarı Kestane Balı sayılmaz” diye konuştu.

Öte yandan Samsun’da kestane balının yanı sıra çiçek balı ve diğer bal türlerinden de üretilirken gezginci arıcılık da yoğunlukla yapılıyor.