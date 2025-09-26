Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında Gazi Evrenos KYK Erkek Yurdu’nun Yenimuhacir’deki sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda su sıkıntısı ele alınırken, eksikliklerin giderilmesi ve öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için tedbirler alınacağı açıklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'daki Gazi Evrenos Yurdu sorunları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi

Hatırlanacağı gibi dün yer alan “Erkek öğrenciler, taşındıkları yurtta şimdi de susuzlukla karşı karşıya” başlıklı haberimizde öğrencilerin yaşadıkları su sıkıntısını kamuoyuna taşınmıştı.

Yenimuhacir Beldesi’ne taşınan Gazi Evrenos KYK Erkek Yurdu sorunları ile ilgili Keşan Kaymakamı Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen’ in katılımları ile gerçekleşen toplantıda yurdun yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladığı, yeni yerleşim sürecinde ortaya çıkabilecek eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

İlgili kurumlarımızın katkılarıyla hazırlanan çözüm önerilerinin en kısa sürede hayata geçirileceği ayrıca öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

oplantıda ayrıca su sıkıntısı konusunun da ele alındığı öğrenildi.