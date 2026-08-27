Kayserili başarılı basketbol Antrenörü Ender Ünlü; Isparta 32 Kadın Basketbol ile 3+2 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague ve EuroCup deneyiminin yanı sıra kazandığı kupalarla dikkat çeken Ünlü, yeni takımında önemli hedefler için görev yapacak.

Kayserili başarılı Antrenör Ender Ünlü; Isparta 32 Kadın Basketbol ile 3+2 yıllık sözleşme imzalayarak takımın yeni dönem yapılanmasında Koordinatör ve Başantrenör olarak görev yapacak. Isparta 32 Kadın Basketbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Ender Ünlü'nün EuroLeague ve EuroCup arenasındaki deneyimine, kazandığı kupalara ve geniş lig tecrübesine dikkat çekildi. Kariyerine Kayseri Panküp TED Koleji ve Kayseri KASKİ'de asistan antrenör olarak başlayan Ünlü; Osmaniye, Edirne, Mersin, Çukurova ve Adana ekiplerinde başantrenörlük görevlerinde bulundu. 2020-2025 yılları arasında ise Çukurova'da Genel Koordinatör olarak görev yaptı. Ender Ünlü'nün kariyerinde 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa EuroCup Kupası bulunurken, Avrupa ve Türkiye liglerinde birçok final ve Final Four başarısı da yer alıyor.

Isparta 32 Kadın Basketbol yönetimi, Ünlü ile birlikte kulübü daha büyük hedeflere taşımayı amaçladıklarını belirterek, 'Birlikte Daha Güçlüyüz' mesajı verdi.