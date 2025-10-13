Toplam maliyeti yaklaşık 15 milyar TL’yi bulan projeler, şehir merkezinden mahallelere kadar uzanan geniş bir alanda sürdürülüyor.

Kentte hızla ilerleyen dört büyük kentsel dönüşüm projesi, hem bölgesel yeniden imara hem de şehir genelinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Bunlardan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, etap etap ilerleyerek kentin vitrin niteliğindeki bölgelerinde yeni yaşam alanları oluşturuyor. İlk etapta 6 milyar TL’yi aşan yatırımın yapıldığı projede, 2. etap çalışmaları ise 4 milyar 186 milyon TL bütçeyle devam ediyor.

Kayseri’nin en kapsamlı projelerinden biri olarak öne çıkan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi ise 3,25 milyar TL yatırım maliyetiyle hem şehre hem de bölge sakinlerine güvenli ve estetik yaşam alanları sunuyor. Bu proje, “En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye” ödülüne de layık görüldü.

Şehir merkezinde çalışmalarını sürdüren Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi ise toplam 950 milyon TL yatırım bedeliyle modern ve güvenli yaşam alanları yaratıyor. Büyükşehir’in bir diğer projesi olan Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi ise 400 milyon TL bütçeyle inşa edilmeye başlandı ve 2027 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü bu dört büyük proje tamamlandığında şehir, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşurken, estetik ve düzenli şehir hedefi doğrultusunda da önemli bir adım atılmış olacak. Ayrıca, kentin dirençli ve sürdürülebilir yapısı açısından da önemli kazanımlar sağlanacak.