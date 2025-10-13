Royal Avis tur operatörü iş birliğiyle Umre yolculuğu başlatan Corendon Airlines, bu önemli operasyonu; Almanya, Avusturya ve Hollanda’daki 8 farklı havalimanından direkt Cidde ve Medine uçuşları ile gerçekleştiriyor. Yolcular, bu özel deneyimde Corendon’un güven odaklı hizmeti ve direkt uçuş konforuyla ulaşıp, dönüşte Cidde ve Medine’den hareket edebilecek.

Corendon Airlines, İslam aleminin kutsal topraklarına ulaşmanın yeni ve konforlu bir yolunu sunuyor. Ekim 2025 itibarıyla başlayan Almanya, Avusturya ve Hollanda’dan – Cidde/Medine charter uçuşları, Umre ziyareti planlayan yolcular için hem pratik hem de huzurlu bir seyahat deneyimi vadediyor. Bu kapsamda, Almanya’da Düsseldorf, Hannover, Köln, Frankfurt ve Nürnberg; Avusturya’da Salzburg ve Viyana; Hollanda’da ise Amsterdam havalimanlarından Ekim, Aralık ve Ocak aylarında kutsal topraklara özel charter seferleri düzenleniyor. Operasyonun toplamda 10.000 yolcunun taşınmasıyla tamamlanması planlanıyor.

İlk uçuş Köln/Bonn’dan gerçekleşti

Corendon Airlines’ın kutsal topraklara yönelik yeni uçuş operasyonunun ilk seferi, 13 Ekim 2025 Pazartesi sabahı Köln/Bonn Havalimanı’ndan Cidde’ye başarıyla gerçekleştirildi. Bu uçuşla birlikte Corendon Airlines, 20. yılında Avrupa’dan kutsal topraklara doğrudan ulaşımda yeni bir dönemi başlatmış oldu.

Yolcular, Corendon Airlines’ın rahatlık, güven ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla kutsal topraklara doğru yolculuğa çıktı. Yaklaşık 6 saat süren seferler Avrupa’daki Müslüman topluluklara Umre seyahatlerinde hızlı, güvenilir ve konforlu bir alternatif sunarak Corendon’un genişleyen uluslararası uçuş ağına anlamlı bir katkı sağlıyor.

“Bu özel yolculuğu güvenli, rahat ve huzurlu bir uçuş ortamında yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı”

Corendon Airlines Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kuruluşumuzun 20. yılına ulaştığımız 2025’te, yolcularımıza yeni ve anlamlı deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Avrupa’dan gerçekleştireceğimiz Cidde ve Medine uçuşlarımız, sadece bir seyahat hizmeti değil, aynı zamanda maneviyatı yüksek bir yolculukta misafirlerimizin yanında olma sorumluluğumuzun da bir göstergesi. Bu özel yolculuğu güvenli, rahat ve huzurlu bir uçuş ortamında yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. 20 yıldır olduğu gibi, bugün de yenilikçi yaklaşımımız, güler yüzlü hizmetimiz ve güçlü operasyonel ağımızla misafirlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.”

“Kutsal topraklara ulaşımda güvenli ve huzurlu bir alternatif sunduğumuz için mutluyuz”

Royal Avis Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Abdurrahman Dinçer, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Corendon Airlines iş birliğiyle Umre yolcularımıza yılın farklı dönemlerinde geniş bir uçuş ağı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Almanya, Avusturya ve Hollanda’daki çıkış noktalarından Cidde ve Medine’ye doğrudan ulaşım imkânı, Avrupa’daki Müslüman topluluklar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu operasyonun hem seyahat konforu hem de maneviyat açısından unutulmaz bir deneyim olacağına inanıyoruz.”

“Corendon Airlines’ın kutsal bölgelere direkt ve konforlu bir seyahat imkânı sunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz”



Flughafen Köln/Bonn GmbH Genel Müdürü Cenk Özöztürk, yeni uçuş serisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bölgemiz; insan çeşitliliği, farklı milliyetler ve inançlarla zengin bir yapıya sahip. Bu nedenle, Cidde gibi bir destinasyonun uçuş ağımıza eklenmesi, Müslüman yolcularımızın seyahat ihtiyaçlarını karşılamak açısından büyük önem taşıyor. Corendon Airlines’ın bu sonbaharda Köln/Bonn Havalimanı’ndan kutsal bölgelere direkt ve konforlu bir seyahat imkânı sunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Umre ziyaretleri yıl boyunca yapılabiliyor, ancak Hac dönemi dışında kalan sonbahar ayları, ılıman iklimiyle bu yolculuklar için oldukça uygun bir dönem sunuyor. Cidde ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi eski şehir merkezi, Kızıldeniz kıyısındaki plajları ve sahil köyleriyle de önemli bir turizm noktası konumunda.

Charter uçuş serisinin ilki, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 07.00’de Köln/Bonn Havalimanı’ndan gerçekleşti. Uçuş öncesinde yolcuların ve medya mensuplarının katılımıyla küçük bir tören düzenlendi. Her bir uçuş yaklaşık 6 saat sürüyor ve seferlerde Boeing 737-800 tipi uçaklar kullanılıyor. Uçuşlar, yetkili Umre tur operatörleri aracılığıyla rezerve edilebiliyor.