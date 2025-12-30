Ulaşımdan çevre düzenlemelerine, asfalt çalışmalarından sosyal alanlara kadar birçok başlıkta hayata geçirilen projelerle Kayseri adeta şantiyeye döndü.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca 48 ayrı ihaleye imza atarak şehri yeni hizmetlerle buluşturdu. Bu kapsamda kısa sürede tamamlanan ve 268 milyon TL yatırım bedeline sahip 29 Ekim Kavşağı, kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Kayseri’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını araladı.

264 Bin Ton Sıcak Asfalt, 475 Milyon TL’lik Yatırım

Kent genelinde yol konforunu artırmak amacıyla 2025 yılı içerisinde 20’den fazla noktada asfaltlama çalışması yapıldı. Toplamda 264 bin ton sıcak asfalt üretilip serilirken, bu çalışmalar için 475 milyon 200 bin TL harcama gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, asfalt yatırımlarıyla sürüş güvenliğini artırmayı ve ulaşım sürelerini kısaltmayı hedefledi.

Altyapıdan Çevre Düzenlemesine Kapsamlı Hizmetler

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2025’te çok sayıda altyapı ve üstyapı projesi tamamlandı. Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu yolu, Sarımsaklı Mesire Alanı çevre düzenlemesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi BMX parkur platformu boyama çalışmaları ve 207 metre kapalı kesit menfez yapımı bunlardan bazıları oldu. Ayrıca kanalizasyon kolektör hattı yapımı, okul çevrelerinde düzenleme çalışmaları ve Pınarbaşı Yusuflar Mahallesi’nde sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulması da dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

Devam Eden Büyük Projelerle Kayseri Büyüyor

Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 320 milyon TL maliyetli DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi, devam eden yatırımların başında geliyor. İldem D yolları, Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi imar yolu, Hulusi Akar Bulvarı–Talas Bulvarı bağlantı yolu gibi projelerle ulaşım ağı güçlendiriliyor. Bunun yanı sıra park yapımları, çevre düzenlemeleri, mini terminal ve sosyal alan projeleri de eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Kayseri’ye Değer Katan Yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2025 yılında gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “hizmet belediyeciliği” anlayışıyla yürütülen çalışmalar, Kayseri’nin yaşam kalitesini yükseltmeyi ve kenti geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.