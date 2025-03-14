Uluslararası lojistik sektöründe müşterilerine hizmet sunan Katırcıoğlu Nakliyat, Mercedes-Benz kamyon kalitesini tercih etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Katırcıoğlu Nakliyat, filosuna toplam 25 adet Mercedes-Benz Yeni Actros L 1848 LS ekledi. Şirket, araçlarını Koluman Motorlu Araçlar tarafından düzenlenen törenle teslim aldı.

Düzenlenen törene Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Kamyon Filo Satış Koordinatörü Mert Özer, Mercedes-Benz Kamyon Finansman CEO’su Gökmen Onbulak, Kamyon Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Sağdıç, Koluman Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık, Koluman İstanbul Kamyon Grup Satış Müdürü Aytekin Yeşil, Kamyon Satış Şefi Barış Yöndem, Katırcıoğlu Nakliyat firma sahibi Mehmet Katırcıoğlu, Finans Direktörü Abdülkerim Bağlar ve Filo Müdürü Ömer Kazancı katıldı.

Mercedes-Benz Yeni Actros L teslimatı ile birlikte Katırcıoğlu Nakliyat’ın araç parkındaki güncel Mercedes-Benz marka araçların sayısı 60 adede yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Değerli Katırcıoğlu Nakliyat ailesi ile 25 yıldır süren iş ortaklığımız yıllar geçtikçe güçleniyor ve bu güçlü iş ortaklığımız bu yıl, yeni araçlarımızın teslimatı ile taçlanıyor. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz araçlarımız ile Katırcıoğlu Nakliyat’ın araç filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısı 60 adede ulaştı. Elbette ki bu teslimat da markalarımızın güçlü iş ortaklığını ve her iki markanın birbirine olan güvenini temsil ediyor. Yeni Actros L araçlarımız ile Katırcıoğlu Nakliyat’ın müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracağına ve lojistik operasyonlarını daha etkin şekilde yürüteceğine inanıyoruz. Yüksek konforu, son teknoloji donanımları ve üst düzey verimliliği ile sektörünün öncüsü araçlarımızın Katırcıoğlu Nakliyat’a hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Törende konuşma yapan Katırcıoğlu Nakliyat firma sahibi Mehmet Katırcıoğlu da; “Katırcıoğlu Nakliyat olarak 35 yıl boyunca uluslararası lojistik sektöründe kazandığımız tecrübeyi müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak adına yatırımlarımızla pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Filomuza katılan 25 yeni araç, bu hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak ve filomuzun gücüne güç katacak. Araçların satışında emeği geçen Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Kamyon Finansman ekiplerine ve tüm Koluman Motorlu Araçlar çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Koluman Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık da konuşmasında; “Katırcıoğlu Nakliyat’ın araç filosunu genişletme amacıyla Koluman Motorlu Araçlar ve Mercedes-Benz kamyonlarını tercih etmesi bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bu iş ortaklığı, sektördeki gücümüzü ve kalitemizi bir kez daha gözler önüne seriyor. Yüksek performanslı ve güvenilir araçlarımızla, müşterilerimizin operasyonel verimliliklerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Katırcıoğlu Nakliyat ile olan iş ortaklığımızın uzun süreli olmasını temenni ediyor, yeni araçların hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.