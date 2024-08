Hayat sigortalarında sundukları faizsiz ürünlerle ihtiyaç duydukları her an sigortalıların yanında olduklarını dile getiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Hayat sigortası alanında 324 milyon TL’ye ulaşan prim üretimimizle birlikte pazar payımızı da artırmaya devam ettik. Katılımcılarımızın güveni ve ilgisiyle geçen yıldan bu yana yüzde 96 toplam prim üretimi artışı sağlayarak sektörde çok önemli bir oyuncu olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Kritik Hastalıklar Sigortası, Eğitim Güvencesi, Kapsamlı Hayat Güvencesi, Kredi Ödeme Güvencesi gibi birçok farklı ürünümüzle sigortalılarımıza kendilerini ve sevdiklerini korumaya alma ve onlara tertemiz bir gelecek bırakma imkanı sunuyoruz. Hayat sigortalarında sunduğumuz faizsiz sigorta anlayışına uygun, icazeti alınmış ürün portföyümüze, ihtiyaç duydukları her an sigortalılarımızın yanında olma misyonumuzla yenilikçi ürün ve hizmetler eklemeyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Her ihtiyaca uygun ürün portföyümüzle yanınızdayız

Katılım Emeklilik, her yıl dünyada ölüm sebeplerinin en yüksek seviyelerde olduğu, tedavisi pahalı olan ve uzun süren hastalıklara karşı Kritik Hastalıklar Sigortası’yla bireyleri koruma altına alıyor. Kanser, kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği gibi kritik hastalıklara karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alan poliçe kapsamında ihtiyaçlarınızı ve tedavi masraflarınızı karşılamak üzere maddi destek sağlıyor. Sağlıklarını ve geleceklerini güvence altına alırken vergi avantajından da yararlanan sigortalılar acil kara ambulansı gönderimi, sağlık danışma hattı, ilaç gönderimi organizasyonu gibi hizmetlere de ücretsiz ulaşabilme ayrıcalığını yaşıyor. Ayrıca poliçe kapsamında sunulan vefat teminatı ile yaşam kaybı durumunda ailenizin gelir kaybı yaşamasını engelleyerek finansal güvence imkânı sağlıyor.

Kadın kanserlerine karşı güvence sağlayan sağlık sigortası

Katılım Emeklilik, kritik hastalıklara karşı kadınlar için finansal güvence sağlayan Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası ile de kadın kanserlerine karşı maddi destek ve tedavi imkânı sunuyor. Farklı kadın kanserlerine karşı güvence sağlayan poliçe göğüs kanseri, rahim (rahim ağzı, rahim içi) kanserleri, yumurtalık kanseri gibi kadın hastalıklarını kapsıyor. Bunlara ek olarak sağladığı yaşam kaybı teminatıyla da sevdiklerinize finansal olarak güvende bir yaşam bırakmanıza olanak tanıyor. Katılım Emeklilik’in bu sigorta ürünü, Ayrıcalıklı Asistans Paketi ile sigortalılara kanser hastalıklarının önlenmesinde çok önemli yeri olan mamografi, diş sağlığı paketi ve online diyetisyen hizmetlerine bulundukları her yerden hızla ve kolayca ulaşabilme imkânı sunuyor.

Katılım Emeklilik hayat sigortaları ile müşterilerinin kritik hastalık durumlarında ihtiyaç duyabileceği her türlü tanı ve tedavi işlemlerini en seçkin sağlık kurumlarında mali kaygı duymadan karşılama imkânı sunuyor. İhtiyaç duyulan her an hastane, tanı merkezi, eczane gibi sağlık kurumlarına erişiminizde her zaman sigortalılarının yanında oluyor. Acil durumlarda da hızlı müdahale ve tedavi imkânı sağlayarak mali yükü hafifletiyor ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Geniş sağlık kurumu ağı ve etkin çözüm odaklı yaklaşımıyla, sigortalılarının sağlık krizlerine karşı hazırlıklı olmasını sağlıyor.