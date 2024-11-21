Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 30’dan fazla farklı canlı türünü holografik teknolojiler ile keşfeden çocuklar, adeta dijital bir safari deneyimi yaşadı. Düzenlenen atölyelerde resimler çizip çeşitli oyunlar oynayan çocuklar hem dijital dünyanın olanaklarını keşfetme hem de hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu.

Türkiye’nin ilk holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim alanı olan Katılım Emeklilik DigiZoo, Mall of İstanbul’daki yeni yerinde düzenlediği etkinlikle şehit ve gazi ailelerinin çocuklarını ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sultanbeyli Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından desteklenen 40 çocuk, DigiZoo’nun hologramlarla dolu eğlenceli dünyasında, 30’dan fazla farklı canlı türü ile tanışarak, teknoloji ve doğayı bir arada keşfetme imkânı buldu. Çok sayıda atölyeye de ev sahipliği yapan etkinlik çocuklar için keyifli bir ara tatil hediyesi oldu.

Genç nesillerde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen Katılım Emeklilik DigiZoo, günümüzden ve nesli tükenen dinozorlar, mitolojik unicorn’lar gibi 30’dan fazla canlı türünü hologram teknolojisiyle bir araya getiriyor. Çocukların doğa sevgisini ve çevre bilincini geliştirmeye katkı sağlayarak eğlenceli bir öğrenme ortamı da sunuyor.

İlk kez gördükleri canlıları merakla izlediler

Hikâyeye dönüştürülen bir senaryo ile hem günümüzde var olan hem de mitolojik canlı türlerinin yaşamlarına tanıklık eden çocuklar, Avatar Ormanı’ndan dinozorlara, deniz canlılarından vahşi doğaya uzanan fantastik atmosferde neşeli bir gün yaşadı. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyelerde resim yapıp oyunlar oynayan çocuklar Katılım Emeklilik DigiZoo’nun keşiflerle dolu sıra dışı dünyasında dijital zaman yolculuğunu deneyimlediler.

Özel LED’lerle aydınlatılan zaman tünelinden geçen çocuklar çağlar öncesine, holografik dinozorlar dünyasına yolculuk yaparak dinozor türlerini holografik olarak keşfetme deneyimini yaşadılar. Kum havuzunda gizlenmiş dinozor fosillerini gün yüzüne çıkarmanın heyecanını da yaşayan çocuklar, dinozor yumurtalarının içindeki türleri özel bir teknoloji yardımıyla gözlemleme imkânı da buldu. Ayrıca giriş alanında kurulu "Dino ile selfie" ve "animatik köpeği sev/besle" gibi ekranlar ile eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Suyun derinliklerini ve kelebekler dünyasını keşfettiler

Katılım Emeklilik DigiZoo’da yer alan su altı dünyasında büyüleyici bir keşfe çıkan çocuklar suyun derinliklerindeki canlıları ve nesneleri hem holografik hem de fiziksel olarak gözlemleyerek keyifli anlar yaşadı. Dijital akvaryumla tasarlanmış balık boyama alanında da zaman geçiren çocuklar, hayallerindeki balığı kâğıda çizip özel bir tarayıcıdan geçirerek dijital akvaryuma gönderdiler. Kendi tasarladıkları balıkların suyun derinliklerinde yüzmesini izleyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Ayrıca tamamen beyaz rengin hâkim olduğu kelebekler dünyasını da deneyimleyen çocuklar bu büyüleyici atmosferde kelebeklerle interaktif bir iletişim kurma fırsatı da yakaladı.