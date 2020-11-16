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Türkiye’den Azerbaycan’a tam destek
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali süren topraklar tek tek kurtarıldı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonlar sonucunda Ermenistan’ın haksız işgaline son verdi. Azerbaycan ordusunun bu başarısında Türkiye’den Azerbaycan’a verilen Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) etkisi oldukça büyük.
Kasım-2020 16.11.2020, 17:32 16.11.2020, 17:39
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