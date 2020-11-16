banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı

Türkiye’den Azerbaycan’a tam destek

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali süren topraklar tek tek kurtarıldı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonlar sonucunda Ermenistan’ın haksız işgaline son verdi. Azerbaycan ordusunun bu başarısında Türkiye’den Azerbaycan’a verilen Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) etkisi oldukça büyük.

Kasım-2020 16.11.2020, 17:32 16.11.2020, 17:39
2004
Türkiye’den Azerbaycan’a tam destek

Bu haber Ekovitrin Kasım sayısında! PDF dosyasını indirmek için TIKLAYIN...

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
az bulutlu
banner378