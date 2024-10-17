Sanayinin zor bir sanat haline geldiği, düşük kur, yüksek faiz ve enflasyon döneminde, Türkiye karton ambalaj sektörü önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ancak, düşük Türk Lirası ve artan enflasyon, sanayiciler için ciddi zorluklar yaratıyor. Bu durum hem üretim maliyetlerini artırıyor, hem de ihracat fırsatlarını sınırlıyor. Özellikle Avrupa'daki yeni regülasyonlar ve sürdürülebilirlik konuları, sektördeki rekabeti daha da artırıyor.

Karton Ambalaj Sektöründeki Zorluklar

Karton ambalaj sektöründeki en büyük zorluklar arasında ekonomik dalgalanmalar, düşük kur ve enflasyon gibi faktörler öne çıkıyor. Bu durum, iş yapma yeteneğini olumsuz etkilerken, yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasını da zorlaştırıyor. Ayrıca, Avrupa'daki çevresel düzenlemeler ve sürdürülebilirlik hedefleri, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için orman yönetimi ve köylü katılımının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirliğin, artık sadece bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Duran “Karton ambalaj, doğada hızla yok olan ve çevre dostu bir hammadde olarak önem taşımaktadır. Avrupa, çevreye duyarlı üretim yöntemleri ile ön plana çıkarken, Türkiye'nin bu alanda atılımlar yapması gerekmektedir. Yeni regülasyonlar, sektördeki rekabeti arttırmakta ve şirketleri daha çevresel duyarlı uygulamalara yönlendirmektedir.” dedi.

Son yıllarda, genç tasarımcıların sektördeki yeniliklere sağladığı katkıların dikkat çektiğini söyleyen Duran, “Gençler, geçtiğimiz yıllarda kazandıkları ödüllerle, uluslararası alanda kendilerini kanıtlamışlardır. KASAD’ın son 5 yıldır destek verdiği Pro Carton Young Desingners Award yarışmasının Berlin'deki ECMA kongresindeki ödül töreni esnasındaki sunumları, kendi ürünlerini tanıtarak büyük bir etki yaratmış ve tasarım dünyasında sürdürülebilirlik anlayışına katkıda bulunmuşlardır.” Dedi. Duran, “Sektörde genç tasarımcıların artması, sektördeki gelişimi desteklemekte ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmektedir” diye konuştu.

ECMA Kongresi 2025'te İstanbul'da!

Avrupa Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği ECMA’nın da Başkan Yardımcısı olan Duran, Bu yıl Berlin’de yapılan ECMA Kongresi’nin 2025 yılında İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Geri dönüşüm haftasında Duran, KASAD Ormanı’nı Kasım ayında açacakları müjdesini verdi.

KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği

KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği 1991 yılında kurulan bugün Türkiye'nin en büyük 67 karton ambalaj üreticisinden 104 üye ve onların en önemli 45 tedarikçisinden 83 üye olmak üzere toplam 91 firmadan 187 üye ile karton ambalaj pazarının % 70 den fazlasını temsil etmektedir. Ağırlıklı olarak İstanbul olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Adana, Gaziantep, Konya ve Karaman olmak üzere Türkiye'nin 12 şehrinden ve ayrıca Avusturya'dan bir üyesi bulunmaktadır.

Derneğin temel amaçları; üyeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak, üyelerin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini ve karton ambalaj sektörünün gelişmesini amaçlayan faaliyetler yapmak ve bu amaçla sempozyum, seminer, konferans gibi toplantılar düzenlemek. Karton ambalajın, çevreyi kirletmeyen, çağdaş, sürdürülebilir bir ambalaj malzemesi olarak tanıtımını ve kullanımının yaygınlaşması için teşvik edici çalışmalar yapmaktır.