Temassız Ödemeler Dominant Konumda

Özellikle mağaza içi ödemelerde temassız kullanım büyük bir artış gösterdi. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artarak 482,0 milyar TL’ye çıktı. Temassız ödemelerin yaygınlaşması, tüketicilerin hızlı ve güvenli ödeme tercihlerini artırmış görünüyor.

İnternetten Kartlı Ödeme Büyümesi

İnternetten yapılan kartlı ödemeler de dikkat çeken bir büyüme kaydetti. Bu ödemeler, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 443,9 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. Bu, e-ticaretin Türkiye’deki hızlı büyümesinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kart Sayıları Yükseliyor

Türkiye’deki toplam kart sayısı da büyük bir artış gösterdi. Şubat ayı itibarıyla kredi kartı sayısı 131,2 milyon, banka kartı sayısı 196,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 114,5 milyon adede ulaştı. 2024 yılı Şubat ayı ile kıyaslandığında, kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3 ve ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik bir artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 442,6 milyon adede çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında bir artış gösterdi.

Kartlı Ödeme Tutarları ve İşlem Adetleri

Kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarının 1.522,8 milyar TL olduğu bu dönemde, kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin tutarı 1.288,2 milyar TL’ye ulaşırken, banka kartları ile yapılan ödemeler 203,6 milyar TL, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise 31,0 milyar TL oldu. Kredi kartları ile yapılan ödemelerdeki büyüme oranı ise yüzde 53 olarak kaydedildi.

Ödemelerin işlem adetlerine bakıldığında ise kartlı ödeme işlemi 1,43 milyar adede ulaşarak yüzde 5 oranında bir artış gösterdi. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetleri 821,6 milyon, banka kartlarıyla yapılan ödeme adetleri 494,0 milyon, ön ödemeli kartlarla yapılan işlem adetleri ise 113,5 milyon olarak gerçekleşti.

Bu veriler, Türkiye’deki dijital ödeme alışkanlıklarının arttığını ve kartlı ödeme sistemlerinin hızla yaygınlaştığını gösteriyor. Özellikle temassız ödemelerin ve internet üzerinden yapılan işlemlerin bu büyüme trendinde önemli bir payı olduğu söylenebilir.