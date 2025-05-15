Verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 trilyon 783 milyar 300 milyon TL’ye ulaştı. Nisan ayında gerçekleşen kartlı işlem adedi ise 1,60 milyar olurken, bu işlemlerin önemli bir bölümü temassız olarak gerçekleşti.

Temassız ödemeler öne çıktı

Nisan ayında mağaza içi her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız şekilde yapıldı. Temassız işlem adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 1 milyar 67 milyon adedi bulurken, temassız ödeme tutarı da yüzde 59’luk artışla 567,2 milyar TL’ye yükseldi.

İnternetten yapılan ödemeler hız kesmedi

Dijital alışverişlerin artışını da ortaya koyan BKM verilerine göre, internetten yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 78 artarak 545,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, toplam kartlı ödemelerin yüzde 30’unu oluşturdu. İnternetten yapılan ödeme işlem adedi ise yüzde 11 artışla 225,2 milyon oldu.

Kart sayısı 446 milyona dayandı

Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de 133,2 milyon kredi kartı, 212 milyon banka kartı ve 101,1 milyon ön ödemeli kart olmak üzere toplam 446,3 milyon kart kullanılıyor. Toplam kart sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Kredi kartları ödemelerde liderliğini koruyor

Kartlı ödeme işlemlerinde aslan payı yine kredi kartlarının oldu. Nisan ayında toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 516 milyar TL’si kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Kredi kartı ile yapılan ödeme tutarı bir önceki yıla göre yüzde 63 artarken, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 41, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 11’lik düşüş yaşandı.

Adet bazında ise 911,3 milyon ödeme kredi kartlarıyla yapılırken, banka kartlarında bu sayı 617,9 milyon ve ön ödemeli kartlarda 74,8 milyon olarak kaydedildi.

Kartlı ödemelerin hem adet hem de tutar bazında hızla artması, Türkiye’nin nakitsiz ödeme sistemine geçişte önemli bir ivme yakaladığını bir kez daha ortaya koydu.