"Yangın Güvenliği İçin Denetimler Sıkılaştırıldı"

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından Erzurum'da konaklama tesislerine yönelik denetimlerin arttığını belirten Vali Çiftçi, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ilimizdeki tüm otelleri denetlemeye başladık. Şu ana kadar 20 otelde denetimler yapıldı ve şartları taşımayan, turizm işletme belgesi bulunmayan 11 işletmeyi kapattık. Palandöken Kayak Merkezi'nde de benzer denetimler devam etmekte" dedi. Çiftçi, denetimlerin yalnızca yangın güvenliğiyle sınırlı kalmayıp, otellerin teknik altyapılarının da gözden geçirileceğini belirtti.

Sokak Köpekleri İçin Yeni Tedbirler Alınıyor

Sokak köpekleriyle ilgili çalışmalarını da yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Vali Çiftçi, "Ocak ayında düzenlenen toplantının ardından Şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelgesiyle başıboş sokak köpekleri konusunda olağanüstü bir toplantı yaptık. Belediyelerimize gereken tedbirleri bildirdik. Bu konuya ciddi bir hassasiyet gösteriyoruz ve vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Dilenmeye Karşı Sert Önlemler

Erzurum’da dilencilik olaylarıyla mücadele ettiklerini belirten Vali Çiftçi, şunları söyledi: "İhtiyaç sahibi olanlar, dilencilik yapmak yerine valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelere veya sivil toplum kuruluşlarına başvursun. Biz her türlü yardımı yapmaya hazırız. Caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik operasyonlar düzenliyoruz. Son olarak Ramazan ayında 38 dilenciye idari yaptırım uygulandı."

Vali Çiftçi, Erzurum halkının merhamet duygularını istismar eden dilencilerle kararlı bir şekilde mücadele edeceklerinin altını çizerek, “Kimse dilenmesin, bizlere başvursun. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız da valiliğimize başvurabilir” dedi.

Erzurum'daki güvenlik ve sosyal düzenin sağlanması adına yürütülen bu denetimler ve önlemler, kentteki yaşam kalitesini artırmak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla devam edecek.