Etkinliğin 16 Haziran’da açılacak olan fuar bölümünde, Karsan yakın mesafeli şehirlerarası hatlar ile uzak mesafe şehir içi noktaların uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yepyeni %100 elektrikli modeli e-ATA LE’yi, Class 2 sınıfında sürdürülebilir bir çözüm olarak ilk kez tanıtacak. Konu hakkında değerlendirme yapan Karsan CEO’su Okan Baş, “UITP Summit 2025 ile yeni modelimiz e-ATA LE’yi ilk kez sahneye çıkarmış olacağız. Yeni e-ATA LE’nin kısa zamanda ilgiyle karşılanarak markamızın büyüme yolculuğuna katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla toplu ulaşımı yeni nesil teknolojilerle tanıştıran Karsan, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek UITP Global Public Transport Summit 2025 (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi) fuarında yerini alacak. 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde katılımcının takip edeceği zirvede yaklaşık 340 sektör profesyoneli görüş ve öngörülerini izleyicilerle paylaşacak. Karsan, toplu taşıma sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan UITP Summit 2025’e e-JEST, Otonom e-ATAK ve yepyeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile katılım sağlayacak.

Yeni e-ATA LE ilk kez sahne alıyor!

Sektöre örnek üretim ve hizmet kalitesiyle dikkatleri çeken Karsan fuarda, üst üste 5’inci yılını da Avrupa’da elektrikli şehir içi minibüs pazarında lider olarak tamamlayan e-JEST ve dünyanın ilk planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK ile gövde gösterisi yapacak. Marka, fuarda ayrıca Class 2 sınıfında yepyeni modeli e-ATA LE ile de boy gösterecek. Yakın şehirlerarası hatların ile şehir içi banliyö bölgeleri arasında uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen e-ATA LE, Karsan’ın elektrikli ürün gamındaki çeşitliliği daha da güçlendiriyor. Yeni modelin tanıtımı hakkında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “e-ATA LE modelimizle, toplu taşımacılığın ihtiyacı olan Class 2 sınıfında elektrikli dönüşümde güçlü bir çözüm sunuyoruz. Hamburg’daki UITP Summit’te bu yeni modelimizi ilk kez sahneye çıkarıyor olmak bizim için önemli bir adım. Avrupa’nın dört bir yanından gelecek sektör temsilcileriyle bu vizyonumuzu paylaşacak olmaktan mutluyuz. Karsan olarak sektörde öncü model ve uygulamalarımızla yer almaya devam edeceğiz” dedi.