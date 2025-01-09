“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, ana hedef pazarlarından olan İtalya’daki varlığını hızla büyütüyor. İtalya’da kısa bir süre önce kazandığı ihale kapsamında Karsan, Floransa Büyükşehir Belediyesi’ne 12 adet e-JEST’in teslimatını gerçekleştirdi. 8 Ocak 2025 tarihinde, Piazzale Michelangelo meydanında gerçekleşen, aralarında Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro’nun ve ilgili belediye meclis üyelerinin de bulunduğu törene şehir sakinleri ve medyanın ilgisi yoğun oldu. Yüzde 100 elektrikli Karsan e-JEST’ler, şehir surları içerisinde, tarihi merkezde hizmet verecek. Karsan’ın, Avrupa’nın toplu taşımasının elektrikli dönüşümünde en fazla tercih edilen markalardan biri olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “2018 yılından bu yana hizmet verdiğimiz ve ana hedef pazarlarımızdan İtalya, Karsan konforunu seviyor. İtalya’nın kuzeyinden güneyine tam 27 şehrinde e-JEST, e-ATAK ve e-ATA araçlarımızla hizmet veriyoruz. Floransa’daki ihale performans testlerinde e-JEST çok beğenildi ve tam not aldı. Zorlu tırmanma testlerini büyük bir başarıyla tamamlayan aracımız, çevreci yapısı, dar sokaklardaki manevra kabiliyeti ve sessizliğiyle şehrin tarihi yapısına tam olarak uyum sağlıyor. Karsan olarak İtalya’daki varlığımızı güçlendirerek büyümeyi sürdüreceğiz. 2025 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, ana hedef pazarlarını genişletmeye devam ediyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, en önemli pazarlarından İtalya’daki varlığını güçlendiriyor. Bu kapsamda Karsan, İtalya’nın Floransa şehrinde, Floransa Büyükşehir Belediyesi’ne (Città metropolitana di Firenze) 12 adet yüzde 100 elektrikli e-JEST teslimatını gerçekleştirdi.

İtalya’da 27 şehirde 250 elektrikli Karsan!

Karsan, Floransa’da kullanılmak üzere 12 adet e-JEST’i, Piazzale Michelangelo meydanında gerçekleştirilen törenle Floransa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Karsan, bu teslimatla birlikte, ana hedef pazarlarından İtalya’daki 250’nci elektrikli aracını da teslim etmiş oldu. İtalya’nın 11 bölgesinde yer alan 27 şehrinde, e-JEST, e-ATAK ve e-ATA 18 metre modellerinden oluşan 250 adet elektrikli araç araç parkıyla hizmet veren Karsan, adeta “Mobilitenin Rönesansı”nı gerçekleştiriyor. Karsan e-JEST’ler Floransa şehir surları içerisinde, tarihi merkezde bölge halkına hizmet vermeye başlayacak. Karsan’ın İtalya’daki varlığını artırdığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan, Avrupa’nın toplu taşımasının elektrikli dönüşümünde en fazla tercih edilen markalardan biri. 2018 yılından bu yana hizmet verdiğimiz ve ana hedef pazarlarımızdan olan İtalya, Karsan konforunu çok seviyor. İtalya’nın kuzeyinden güneyine tam 27 şehirde e-JEST, e-ATAK ve e-ATA araçlarımızla hizmet veriyoruz” dedi. Karsan e-JEST’in kompakt boyutları ve performansıyla rakiplerinden ayrışan bir model olduğunu vurgulayan Okan Baş, “Karsan e-JEST’ler Floransa’nın tarihi merkezinde hizmete başlayacak. İhale sürecinde gerçekleştirilen performans testlerinde e-JEST büyük beğeni topladı ve tam not aldı. Zorlu tırmanma testlerini başarıyla tamamlayan e-JEST, çevreci yapısı ve konfor özellikleriyle de şehrin tarihi dokusuna mükemmel uyum sağlıyor” diye konuştu.

Karsan 18 metre elektrikli otobüs pazarının İtalya’da lideri!

Karsan e-JEST’in Avrupa’da üst üste 4 yıldır elektrikli minibüs pazarında lider olduğunu hatırlatan Okan Baş, şöyle devam etti: “İtalya’daki toplam elektrikli araç parkımız bugün itibarıyla 250 adede ulaştı. Ülkenin ilk 18 metre pantograf elektrikli araçları da Tper Bologna’ya teslim ettiğimiz Karsan e-ATA modelimiz olmuştu. Araçlarımızın çevreci yapısı ve sağladığı ekonomik avantajlar sahada kendini kanıtladıkça Karsan’a olan talep de hızla artıyor. İtalya’daki varlığımızı güçlendirmeye ve büyümeye kararlıyız. 2025 yılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.