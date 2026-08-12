Yeni kurallara göre, patlayıcı kullanılarak yapılacak bina yıkımlarından önce meteorolojik koşullar değerlendirilecek. Patlatma işlemi sırasında ise yıkımın teknik olarak izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla yüksek hızlı kameralar kullanılacak.

Yıkımlarda mühendislik sorumluluğu

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri, yıkım süreçlerindeki fenni mesuliyet şartı oldu. Buna göre bina yıkımlarında fenni mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek.

Ancak yüksekliği 18,5 metrenin altında olan binaların yıkımlarında kural olarak fenni mesuliyet aranmayacak. Bununla birlikte binanın bitişik nizamda olması, yapısal düzensizlik taşıması veya sağlık ve eğitim tesisleri ile kültür ve tabiat varlıklarının yakınında bulunması gibi durumlarda, bina 18,5 metrenin altında olsa dahi fenni mesuliyet şartı getirilebilecek.

Şantiyelerde çevre güvenliği artırılacak

Yeni düzenleme, yıkım sırasında ortaya çıkabilecek toz, gürültü ve titreşim gibi etkiler için de ilave tedbirler öngörüyor. Yıkım faaliyetlerinin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde yürütülmesi gerekecek.

Özellikle yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerde çevrenin perdeleme, örtülü yollar ve koruma fanları gibi yöntemlerle güvenli hale getirilmesi zorunlu olacak. Kullanılacak iskele ve çalışma kulelerinin de ilgili teknik standartlara uygun olması gerekecek.

Patlayıcılı yıkımlarda belge şartı

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda görev alan sorumlu mühendisin gerekli uzmanlığını belgelemesi gerekecek. Patlayıcıların kullanılmasında görev yapacak ateşleyici için ise B sınıfı yeterlik belgesi şartı getirilecek.

Yeni düzenlemeyle bina yıkımlarının yalnızca yapının kontrollü biçimde ortadan kaldırılmasına yönelik bir işlem olmaktan çıkarılması, çevre güvenliği, iş sağlığı ve teknik denetim açısından daha sıkı kurallara bağlanması hedefleniyor.

Özellikle patlayıcı kullanılan yıkımlarda meteorolojik koşulların dikkate alınması ve yıkım anının yüksek hızlı kameralarla kaydedilmesi, yeni dönemin öne çıkan güvenlik uygulamaları arasında yer alıyor.