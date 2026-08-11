AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü 14 Ağustos Cuma günü Ankara’da düzenlenecek kapsamlı etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamaların merkezinde ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma yer alacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, haftalık basın toplantısında partisinin 25. kuruluş yılı hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Çelik, vatandaşları 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’ne davet ederken, Erdoğan’ın konuşmasının büyük önem taşıyacağını ifade etti.

“TARİHİ KONUŞMALARDAN BİRİ OLACAK”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceği konuşmanın, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi geçmişinin değerlendirilmesinin ötesinde bir anlam taşıyacağını belirtti.

Çelik, konuşmanın “Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri” olacağını ifade ederek, Erdoğan’ın 25 yıllık siyasi süreçte karşılaşılan zorluklara ve partisinin gelecek vizyonuna ilişkin önemli mesajlar vereceğini söyledi.

AK PARTİ’DE 25. YIL HAZIRLIĞI

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İl danışma meclisi toplantıları ve vefa buluşmaları gerçekleştirilirken, teşkilatlarda da yıl dönümüne yönelik hazırlıklar sürdürülüyor.

Çelik, bu çalışmalarla partinin geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bir bağ kurulmasının amaçlandığını belirtti.

GÖZLER 14 AĞUSTOS’TA

AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü etkinliği, 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30’da Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının yanı sıra AK Parti’nin 25 yıllık siyasi geçmişini anlatan görsel gösteriler de yapılacak.

Çelik, vatandaşları etkinliğe davet ederek, “25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü ve bundan sonrasını nasıl yürüyeceğimizi milletimizle paylaşacağız” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, AK Parti’nin geride bıraktığı 25 yılın yanı sıra Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki siyasi gündemine ilişkin mesajlar verip vermeyeceği de merak konusu.