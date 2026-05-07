Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, katılım finans sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiği zirvede ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Karahan, özellikle Nisan ayı enflasyon verilerinde savaşın ve enerji maliyetlerinin etkisinin hissedildiğini ancak orta vadeli hedeflerden taviz verilmeyeceğini belirtti.

"Fiyat İstikrarı Temel Önceliğimiz"

Küresel ekonominin belirsiz bir süreçten geçtiğini ifade eden Karahan, enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın küresel enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini dile getiren Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yıllık enflasyonun %32,4 seviyesinde gerçekleşmesi, özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı yansıtıyor. Ancak sıkı para politikasıyla, son dönemde gözlenen bu bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz."

Cari Açık ve Büyüme Öngörüleri

Türkiye’nin büyüme potansiyelinin yüksek, borçluluk düzeyinin ise düşük olduğunu vurgulayan Karahan, dış dengeye ilişkin iyileşmenin sürdüğünü kaydetti. Altın ithalatındaki düşüşün cari dengeye pozitif katkı sağladığını belirten Başkan, 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam edeceği öngörüsünü paylaştı.

Katılım Finans Sektöründe Hızlı Yükseliş

Zirvenin odak noktası olan katılım finans sektörüne dair veriler paylaşan Karahan, sektörün bankacılık içerisindeki payının son 15 yılda %4,6’dan %9,5’e yükseldiğini duyurdu. Katılım bankalarının kredi büyüme hızının mevduat bankalarını geride bıraktığını belirten Karahan, rakamlarla farkı ortaya koydu:

2024 Nisan: Katılım finans kuruluşlarının kredi büyümesi diğer bankaların 17 puan gerisindeydi.

2026 Nisan: Katılım finans kuruluşları, diğer bankaların 4 puan üzerine çıktı.

Yeni Likidite Araçları Devrede

TCMB'nin katılım bankalarına yönelik düzenlemelerini sürekli güncellediğini ifade eden Karahan, katılım esaslı repo ve ters swap gibi alternatif sterilizasyon araçlarının etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi. Ayrıca, ihracatçılara yönelik reeskont finansmanı imkanlarının katılım bankaları üzerinden de yaygınlaştırıldığını, Nisan ayı itibarıyla günlük hacmin 176 milyon TL seviyesine ulaştığını bildirdi.

Karahan, "Katılım finans, finansal kapsayıcılığı artırarak sistemin derinleşmesine büyük katkı sunuyor. Bu sektörün konvansiyonel bankalarla eşit koşullarda rekabet edebilmesi için gereken adımları atmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini noktaladı.