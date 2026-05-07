30 Nisan haftası itibarıyla bankacılık sektöründeki toplam mevduat, bir önceki haftaya oranla 179 milyar 263 milyon liralık bir artış sergileyerek 30 trilyon 478 milyar lira seviyesine ulaştı. Yüzdelik bazda bakıldığında mevduat hacminin haftalık süreçte yüzde 0,59 oranında büyüdüğü görüldü.

Türk lirası ve yabancı para mevduatları arasındaki makas ise bu dönemde belirgin bir değişim gösterdi. TL cinsi mevduatlar yüzde 1,59 oranında ivme kazanarak 16 trilyon 387 milyar liraya tırmanırken, yabancı para mevduatlarında yüzde 1,57’lik bir gerileme kaydedildi. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki hareketlilik incelendiğinde, parite etkisinden arındırılmış veriler ışığında 2 milyar 382 milyon dolarlık bir azalma yaşandığı dikkat çekti.

Kredi cephesinde ise tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarındaki yukarı yönlü seyir devam etti. Yurt içi yerleşiklerin kullanımındaki tüketici kredileri yüzde 1,83 yükselişle 6 trilyon 329 milyar liraya dayandı. Bu toplam içerisinde aslan payını 3 trilyon lirayı aşan tutarıyla bireysel kredi kartları alırken, ihtiyaç kredileri 2,4 trilyon lira, konut kredileri ise 766 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektörün toplam kredi hacmi ise aynı hafta içinde 262 milyar liralık genişlemeyle 24 trilyon 870 milyar liraya ulaştı.