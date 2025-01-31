Palamut Tezgahlarda, Fiyatı Ne Kadar?

Düzce'de balıkçılık yapan Recep Bıçakcı, tezgahlarında taze palamutun yerini aldığını belirterek, "Palamudun tanesi 250 liradan satılıyor. Yaklaşık 1 kilo 300 gram gelen palamut, balıkseverlerin ilgisini çekiyor. Ancak palamudun 10 gün içinde yeniden denizde kaybolması bekleniyor" dedi.

Hamsi Azaldı, Palamut Öne Çıktı

Karadeniz'de hamsinin az görülmeye başlaması, balıkçıların palamuta yönelmesine neden oldu. Tekneler, kasalar dolusu palamutla limana dönerken, tezgahlar da bu lezzetli balıkla doldu. Balıkçılar, hamsinin yerini palamutun almasıyla birlikte balıkseverlere alternatif bir seçenek sundu.

Tezgahlardaki Diğer Balıklar ve Fiyatları

Balıkçı Recep Bıçakcı, tezgahlarında çeşit çeşit balıkların bulunduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

Deniz levrek, ithal uskumru, çupra, ithal somon, Karadeniz palamudu, çinekop, barbun, mezgit, hamsi ve istavrit gibi birçok balık türü tezgahlarda yer alıyor.

Tezgahın en ucuz balığı istavrit; kilosu 100 liradan satılıyor.

Hamsi azaldığı için palamut, balıkseverlerin gözdesi haline geldi.

Palamut Sezonu Kısa Sürecek

Balıkçılar, palamutun tezgahlarda kalma süresinin kısa olacağını belirtiyor. Yaklaşık 10 gün içinde palamudun yeniden denizde azalması beklenirken, balıkseverler bu lezzetli balığı kaçırmamak için tezgahlara akın ediyor.

Balıkseverlere Tavsiye

Balıkçılar, palamutun tazeliğini koruduğu bu dönemde balıkseverlere hızlı davranmalarını öneriyor. Özellikle palamutun lezzetini sevenler için bu kısa süreç, kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendiriliyor.