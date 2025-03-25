Tarım ve Orman Bakanlığı, bu istilacı türle mücadelede biyolojik ve kimyasal yöntemleri bir arada kullanarak, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününü korumak için geniş kapsamlı bir eylem planını devreye soktu.

İstilacı Tür, Tarım Ürünlerini Tehdit Ediyor

2017 yılında Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı bilinen kahverengi kokarca, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde hızla yayılarak büyük tarımsal kayıplara yol açıyor. Fındık bahçelerine ciddi zarar veren bu böcek, 300’den fazla bitki türüyle beslenerek tarım alanlarını tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini artırarak bölgedeki popülasyonu kontrol altına almayı hedefliyor.

Biyolojik Mücadelede Samuray Arısı Kullanılıyor

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, biyolojik mücadelede samuray arılarının önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Kahverengi kokarca Türkiye’ye 2017 yılında Artvin ve Rize üzerinden giriş yaptı ve kısa sürede 34 ile yayıldı. Bununla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl Trabzon’da 10 bin adet samuray arısı doğaya salındı. Bu yıl ise dört farklı enstitüde üretilen 1 milyon adet samuray arısını doğaya bırakacağız. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek üremesini engelliyor.”

Kaplan, kimyasal ve biyolojik mücadelenin eş zamanlı yürütüldüğünü vurgulayarak, Trabzon’un 18 ilçesinde yoğun ilaçlama çalışmaları yapıldığını ifade etti. Ayrıca 47 binden fazla boş bina, depo ve meskende kışlak mücadelesi kapsamında ilaçlama gerçekleştirildi. Böceğin yoğun olarak görüldüğü noktalara 600 adet feromon tuzağı yerleştirilerek popülasyon takibi sağlanıyor.

Çiftçilere 5 Bin Adet Biyosidal Ürün Dağıtıldı

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki üreticilere kahverengi kokarcayla mücadelede kullanmaları için 5 bin adet biyosidal ürün dağıttı. Kaplan, kışlaklardan çıkan böceklerin evlerde ve konaklarda hızla çoğalmasının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu spreylerin etkili olduğunu belirtti.

Hava Şartları Böceğin Çoğalmasını Engelledi

Kaplan, geçen yıl kahverengi kokarca nedeniyle yüzde 7’lik tarımsal kayıp yaşandığını, ancak ani sıcaklık değişimlerinin böceğin üreme döngüsünü olumsuz etkilediğini söyledi:

“Kokarca kış uykusundan erken uyanınca tekrar soğuğa maruz kalıyor ve kışlaklarına geri dönüyor. Bu durum, böceği öldürmese de üremesini baskılayan bir yöntem olarak işliyor. Ayrıca feromon tuzaklarımızı meyve vermeyen ağaçlara asarak zirai ilaçlama sırasında meyve zararını önlüyoruz. Kokarca popülasyonunu cezbet-öldür yöntemiyle de kontrol altında tutuyoruz.”

Yetkililer, 2024 yılında uygulanacak bu yoğun mücadele planıyla kahverengi kokarca istilasını minimum seviyeye indirmeyi ve tarımsal kayıpları azaltmayı hedefliyor. Üreticilerin de bu mücadeleye aktif olarak destek vermesi gerektiği vurgulanırken, kahverengi kokarca ile ilgili farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.