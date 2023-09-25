1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar ağlarını hamsi ile doldurdu. Trabzon'un Moloz mevkiindeki Balık Hali'nde tezgahlarda bu yıl ilk kez çok sayıda balık çeşidi yer alırken, vatandaşlar ilk tercihi hamsi oldu. Son yılların en bereketli sezonunun yaşandığı Karadeniz'den çıkan balıkların havaların soğumasıyla daha da bol bir şekilde avlandığı belirtilirken, tezgahlarda hamsi 50 TL, istavrit, 50 TL, mezgit 60 TL, sargan 100 TL ve barbun 100 TL'den satışa sunuldu.



Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu hamsinin yavaş yavaş bollaşmaya başladığını, uzun yıllar olmayan balık çeşidinin bu sezon tezgahlara yansıdığını belirterek, “Hamsi yavaş yavaş bollanmaya başlıyor, inşallah böyle devam eder. Geçen sezon palamut bol idi bu sezon palamuttan beklentimiz olmadı beklentimiz hamsinin bu sezon bol olması. Bu sene palamut olmadı ama diğer diğerlerinin hepsinin çeşidi oldu. Barbunu, istavriti, sarganı, izmariti, uskumrusu bu sezon gayet iyi güzel çeşitlerimiz var. Kaç yıldır böyle çeşit olmuyordu bu sene de Allah nasip etti hamsisinden mezgidine diğer balık çeşitlerimiz bol. Fiyatlar uygun 50 TL'den başlıyor hamsi 50 TL, sargan 100 TL, uskumru 75 TL, izmarit 75 TL, tirsi 75 TL” dedi.



"Önceki yıllara oranla bu sezon çeşit daha bol"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, balık çeşitlerinin gün geçtikçe bollaşmaya başladığını ifade ederek, “Balık çeşitleri gün geçtikçe bollaşmaya başladı. Hamsi şu an 50 TL, ilerleyen günlerde inşallah fiyatı daha da düşer. Önceki yıllara oranla bu sezon çeşit daha bol. Geçen sezon palamut, istavrit satmıştık hamsi yoktu barbun çok azdı. Bu sene barbun, tirsi, torik, istavrit, uskumru, sargan, hamsi hepsi bol. Sargan 100 TL, mezgit 60 TL, barbun 100 TL, hamsi 50 TL, istavrit 50 TL. İnşallah sezon bitine kadar bu bolluk sürer. İnşallah hamside uzun sezon yaşarız fiyatı daha da düşer” diye konuştu.



"Umudumuz palamut idi hamsi bol oldu"

Bu sezon umutlarının palamut olduğunu dile getiren balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, “Hava soğudukça hamsi bollaşmaya başladı. Umudumuz palamut idi ancak hamsi oldu. İnşallah bu sene hamsi daha da bol olur vatandaş bol bol yer. Fiyatlarımız, hamsi 50 TL, mezgit 60 TL, ispari 50 TL, uskumru 75 TL, barbun 100 TL inşallah hava soğudukça balık bollaşır fiyatı daha da aşağı gelir. Bu sene önceki yıllara oranla çeşit daha fazla” ifadelerini kullandı.