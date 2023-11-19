Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Karla kaplanan yollarda hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, olumsuzlukla karşı karşıya kalmak istemeyen diğer sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak için oto lastikçilere akın etti.

Zorunlu kış lastiği uygulamasını beklemeden değişim yapmak isteyen sürücüler kuyruklar oluşturdu.

Oto lastik ustası Lütfi Uysal, kar yağışının geçen yıla göre erken gerçekleştiğini ve sürücülerin hazırlıksız yakalandığını belirterek, araç sahiplerinin bir an önce kış lastiklerini taktırmaları gerektiğini söyledi.

Uysal, yoğunluk nedeniyle mesainin geç saatlere kadar sürdüğünü kaydetti.