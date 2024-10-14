Yalçın açıklamasında, “Eylemlerimiz ve yaptığımız istişareler sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, servis hizmetine devam edileceği ifade edilmiştir" dedi.

Memur-Sen’in, çalışanların haklarını koruma ve geliştirme konusunda verdiği mücadelenin altını çizen Yalçın, bu kazanımın çalışanlar açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Servis hizmetlerinin devam etmesi kararı, kamu çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı.