6 şubat depreminden sonra en büyük bağışları yapan ve ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcılara can suyu veren üç büyük kamu bankasının genel kurulları tamamlandı. Genel kurullarda başarılı başkanlarla devam kararı çıktı.

MUHALİF MEDYANIN İÇİ BOŞ TAHMİNLERİ TUTMADI!

Üç büyük kamu bankasınını genel kurulu yapılmadan önceki süreçte bazı yayın organlarında kamu bankalarının üst düzey yönetiminde köklü değişiklikler yapılacağı ve bazı yöneticilerin görevden alınacağı iddia edilmişti. Dün gerçekleştirilen genel kurul sonuçları gösterdi ki muhalif medyanın tahminleri tutmadı...

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile 'yola devam' kararı alındı.



Kamu bankalarında icra görevini üstlenen genel müdürler koltuklarını korurken yönetim kurullarında bazı değişiklikler oldu.

Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyesi İsmail İlhan Hatipoğlu Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Hatipoğlu'nun yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Abdullah Erdem Cantimur Ziraat Bankası yönetimine girdi.

Halkbank 2024 Olağan Genel Kurulu toplantısının ardından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Recep Süleyman Özdil'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine, Mevlüt Uysal'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan, Mevlüt Uysal ve Şeref Aksaç'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sezai Uçarmak ve Maksut Serim'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Recep Süleyman Özdil'in Denetim Komitesi Başkanı ve Mevlüt Uysal'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Recep Süleyman Özdil'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şeref Aksaç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Sekmen'in Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Meltem Taylan Aydın'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Sekmen'in Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Ebubekir Şahin'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Recep Süleyman Özdil ile Mevlüt Uysal'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Mihrimah Belma Sekmen'in SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesine karar verilmiştir."

Vakıfbank tarafından da KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Abdi Serdar Üstünsalih'in Genel Müdür olarak seçilmesine Denetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu ve Halil Çelik'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in doğal üye olarak, Mustafa Saydam ve Şahin Uğur'un asil üye olarak, Adnan Ertem ve Halil Çelik'in yedek üye olarak seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu, Sadık Yakut ve Haydar Kemal Kurt'un, ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut'un üye olarak seçilmelerine, Ücretlendirme Komitesine Adnan Ertem ve Sadık Yakut'un üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

Ziraat Bankası'nın yönetim kurulunda yer alan Burhaneddin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fatih Aydoğan, Feyzi Çutur, Serruh Kaleli, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç da yönetimde devam edecek. Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu üyesi olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un yerine Vakıf Leasing Yönetim Kurulu Üyesi Halil Çelik getirildi. Vakıfbank'ta genel kurul sonrasında yönetim kurulunda Mustafa Saydam, Cemil Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Haydar Kemal Kurt, Sadık Yakut'un görevlerine devam etmesi kararı alındı.

ZİRAAT KATILIM DEVAM

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarında da genel kurul toplantıları yapıldı. Genel kurul sonrasında Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök görevlerine devam edecek. Vakıf Katılım'da ise genel kurul toplantısının bugün yapılması bekleniyor.

BORSADA ARICAN VE ERGUN GÖREVE DEVAM EDECEK

Pandemi sürecinin ardından özellikle yerli yatırımcının ilgisini daha fazla çekmeye başlayan, yatırımcı sayısı 8 milyonu geçen, yılbaşından bu yana yüzde 39.23 değer kazanarak dünyada öne çıkan endeksleri geride bırakan Borsa İstanbul'da da dün genel kurul tamamlandı. Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ile Genel Müdür Korkmaz Ergün'le devam kararı alındı. Takasbank'ın başına ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı getirildi.