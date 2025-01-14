Kalyon Holding yetkilileri, Aziz İhsan Aktaş ile şirketin herhangi bir ilişkisi ya da ortaklığının bulunmadığını vurgulayarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına şu ifadeleri kullandı:

“Bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding’in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır.”

Açıklamada ayrıca Kalyon Holding’in havacılık sektöründeki faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. Şirketin bu alandaki tek kuruluşu olan KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş.’nin, %100 Kalyon Holding sermayesiyle kurulan bir şirket olduğu ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürdüğü ifade edildi.

Kalyon Holding, konuyla ilgili yapılacak haber ve paylaşımlarda bilgi karmaşasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamanın dikkate alınması çağrısında bulundu.