Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Kahta Meslek Yüksekokulu ulaşım güzergâhında yürütülen yol düzenleme ve iyileştirme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, öğrencilerin, akademik personelin ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla üniversite yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Hallaç yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl üniversite yolunun büyük bölümünün sıcak asfaltla kaplandığını hatırlatarak, bu yıl ise yolun özellikle eğimin yüksek olduğu ve risk oluşturabilecek kısmında kapsamlı bir düzenleme çalışması yapıldığını ifade etti.

Üniversiteye inen rampada yol genişletme çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Hallaç, 'Öğrencilerimizin, akademik personelimizin ve hemşehrilerimizin güvenliğini ön planda tutarak üniversite yolumuzun risk oluşturan bölümünde yol genişletme çalışması gerçekleştirdik. Ardından kilitli parke taşı uygulaması yaparak ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getirdik. Böylece üniversite yolumuzu modern, estetik ve güvenli bir görünüme kavuşturarak hizmete sunduk' dedi.

Eğitime ve gençlere yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hallaç, 'Gençlerimizin eğitim hayatını kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın günlük yaşamına katkı sağlayacak her hizmet bizim için değerlidir. Kahta'mızın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer hayata geçiriyor, ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte Kahta Meslek Yüksekokulu yolunun daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirten Başkan Hallaç, yolun üniversite camiasına, öğrencilere ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diledi.