Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, toplu ulaşım aracında panoda bulunan ay yıldızlı Türk Bayrağı'nı özenle silerek takdir toplayan Perihan Kaplan'ı makamında ağırlayarak gösterdiği duyarlı davranış için Türk Bayrağı hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediyesi bünyesinde hizmet veren bir toplu ulaşım aracında, rutin sefer sırasında yaşanan bayrak sevgisi tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Otobüs ile yolculuk eden Perihan Kaplan, panoda bulunan ay yıldızlı Türk Bayrağı'nı elindeki mendille silerek gösterdiği özenli ve duyarlı davranışıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu örnek davranışın ardından Perihan Kaplan'ı makamında ağırladı. Başkan Şerifoğulları, gösterdiği duyarlı tutum nedeniyle Kaplan'a teşekkür ederek kendisine Türk Bayrağı armağan etti.

Başkan Şerifoğulları; 'Perihan Kaplan, bu güzel hareketiyle Elazığ'ımızın milliyetçi ve muhafazakar ruhunu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. Elazığ, milliyetçi yönüyle tüm Türkiye'ye örnek olan bir şehir. Kendilerinin Türk Bayrağı'na yönelik otobüste sergilemiş olduğu o güzel hareket, oldukça fazla takdir topladı. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Perihan Kaplan ise nazik kabulleri ve kıymetli hediyeleri için Başkan Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.