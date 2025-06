Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Konuşmasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, tören vesilesiyle "Bir millet iki devlet" şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

“HİÇBİR ÜLKE BÖYLE BÜYÜK BİR AFETİN ALTINDAN BU DENLİ HIZLI KALKAMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ilk anından beri inançlarını hiç yitirmediklerini, yaşadıkları imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Felaketin ilk gününden bu yana adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik. 11 ilimizde kurulan şantiyelerde yüz binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz gece gündüz çalıştı.

Azerbaycan Mahallemiz bizim en değerli proje alanlarımızdan biri. Adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle şimdi Azerbaycan'ın da desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor. Sadece evleri değil, parkları, bahçeleri, kültür merkezi, Haydar Aliyev İlkokulu ile burası Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerine yakışacak bir yaşam alanı olarak ihya ediliyor. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Cenap İlham Aliyev'in öncülüğünde uzanan bu kardeşlik eli, Maraş'ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Burada atılan her adımda, çakılan her çivide, Anadolu'da olsun, Azerbaycan'da olsun Türk'ün alın teri, samimiyeti ve duası vardır.

“BU MÜCADELEYİ ALNIMIZIN AKIYLA VERİYORUZ”

Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Teslim ettiğimiz konut, köy evi ve iş yeri sayısını Eylül'de 100 bine, Ekim’de 130 bine, Kasım’da 155 bine, Ocak’ta 201 bine çıkardık Bugün bu rakamı 250 bine yükseltiyoruz. Asrın felaketi tamamen ortadan kalksın diye 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak ayırdık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Kuralarını çekeceğimiz yeni yuva ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Konutlarımızın yapımında emeği geçen Çevre Bakanlığımızı, TOKİ'mizi, AFAD'ımızı, hayırseverlerimizi ve tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

ALİYEV: AZERBAYCAN'DA SİZİN 10 MİLYON KARDEŞİNİZ VAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuşmasında 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek Azerbaycan halkının bu faciayı kendi faciası gibi gördüğünü söyledi. Aliyev, on binlerce Azerbaycanlının depremzedeler için yardımda bulunarak kardeşlik borcunu yerine getirdiğini kaydetti. Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında, Türkiye'nin de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Aliyev, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş'ta bulunmasının, iki ülkenin dostluk ve birliğinin tezahürü olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ı ilk kez ziyaret ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Aliyev, "Kahramanmaraşlılar depremde irade sergiledi. Onlar biliyordu ki arkalarında güçlü lider Erdoğan ve güçlü Türkiye duruyor. Bu, Kahramanmaraşlıların devletlerine ve liderlerine bağlılıklarını gösteriyor. Deprem bölgesinde yaşayan tüm insanlara, Azerbaycan halkının saygı ve sevgisini belirtiyorum. Biliniz ki Azerbaycan'da sizin 10 milyon kardeşiniz var. Azerbaycanlılar da biliyor ki 80 milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği" dedi.

5 NOKTAYA CANLI BAĞLANTI YAPILDI

Törende Ankara’ya AFAD Genel Merkezi’ne bağlanılarak kura çekimi yapıldı. Malatya, Adıyaman ve Hatay’da ise anahtar teslimleri canlı bağlantılarla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, yine canlı bağlantı ile Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilecek kültür merkezinin temel atma törenine katıldı.

TESLİM EDİLEN KONUT VE İŞ YERİ SAYISI 250 BİN 636’YA YÜKSELDİ

Hatay’da 22 bin 239, Malatya’da 9 bin 161, Adıyaman’da5 bin 277, Kahramanmaraş’ta 4 bin 311, Diyarbakır’da 2 bin 636, Elazığ’da 1.429, Osmaniye’de 1.336, Şanlıurfa’da 1.263, Gaziantep’te 675, Adana’da 490, Kilis’te 105, Sivas’ta 85 ve Kayseri’de 49 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece deprem bölgesi genelinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 250 bin 636’ya yükseldi.