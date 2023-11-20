Bakkalların eskisi gibi tercih edilmediğini söyleyen Faysal Basur, bakkala sadece kendini teselli etmek için geldiğini aktardı. Faysal Basur, "35 yıldır burada bakkallık yapıyorum. Buradan önce leblebi satıyordum. Sonra bu mesleğe başladım. 1 erkek 6 kızım var. Kızlarımı okuttum" dedi.

Eskiden elinin altında 10 tane çırak olduğunu söyleyen Basur, "Eskiden çıraklar bile işe yetişmiyordu. En az 10 tane çırağım vardı. Ben bile çalışıyordum. Herkes bakkala gelirdi. İhtiyaçlarını evlere götürürdük. Ama artık tek bir çırak bile yok.

Eskiden yoğun talep vardı. Mahallede herkes bize gelirdi. İşlerimiz çok güzeldi. Civarda okullar vardı. Artık okul da yok. İşlerimiz iyice düştü. Buraya çocuk, yaşlı, genç demeden herkes gelirdi. Süper marketler açıldıktan sonra bakkala sadece kendimi avutmak için geliyorum" diye konuştu.