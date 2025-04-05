Farklı şehirlerde çalıştığı yıllarda çay ocaklarının neredeyse tamamen erkekler tarafından işletildiğini gözlemleyen Keskin, bu algıyı kırmak için memleketi Tokat’a döndü. Yaklaşık bir yıl önce bir çay evinin işletmesini devralarak işe koyulan genç girişimci, kentte bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek kadın işletmeci oldu.

"Kadınların da rahatça oturabileceği bir çay evi kurdum"

Kadın müşterilerin de kendini rahat hissedebileceği, samimi bir ortam oluşturmayı hedefleyen Arife Keskin, çay ocağı kültürüne kadın eli değdirdi. Geleneksel çay ocaklarına alternatif olarak, hem esnafa çay servisi yapan hem de kadınların gönül rahatlığıyla gelip oturabileceği bir mekân sunan Keskin, kısa sürede semtin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

“Yolda gören işaret ediyor: Bakın bir kadın çaycı!”

İşine büyük bir özveriyle bağlı olan Keskin, her sabah çay tepsisini eline alıp esnaf esnaf dolaşıyor. “Çay tepsisini alıp esnafa servis yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, hatta arabayla geçenler durup birbirine gösteriyor. Tokat’ta artık bir kadın çaycı var,” diyen Keskin, özellikle kadın müşterilerden yoğun destek gördüğünü ve bu desteğin kendisine güç verdiğini söylüyor.

Tokat’ta hem cesareti hem de çalışkanlığıyla takdir toplayan Arife Keskin, kadınların her alanda var olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Onun hikâyesi, geleneksel sınırların ötesine geçmek isteyen tüm kadınlara ilham oluyor.