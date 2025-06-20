12 Haziran'da 69,65 dolardan kapanan Brent petrol, saldırıların başladığı 13 Haziran'da arz güvenliğine yönelik endişelerle 76 dolar seviyelerine yükseldi. Her ne kadar günü 73,67 dolardan kapatsa da hafta boyunca tansiyonun yüksek seyretmesi, fiyatların dalgalı bir şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden oldu.

Haftanın ilk işlem günü olan 16 Haziran’da 74,56 dolara çıkan Brent, diplomatik mesajların ardından bir miktar gevşeyerek 72 dolar seviyelerine çekildi. Ancak sonraki günlerde bölgeden gelen haber akışı yeniden fiyatları yukarı yönlü etkiledi. 17 Haziran'da 75,69 dolara çıkan Brent petrol, 19 Haziran itibarıyla 77,32 dolardan işlem gördü.

Uzmanlara göre, fiyatlardaki artışın arkasındaki temel etken, bölgedeki enerji altyapısına yönelik olası tehditler ve stratejik nakliye rotalarının risk altına girmesi. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen günlük yaklaşık 15 milyon varillik ham petrol sevkiyatının sekteye uğraması olasılığı, piyasaların en büyük endişesi konumunda.

Deniz yoluyla taşınan küresel petrol ihracatının yaklaşık üçte birinin geçtiği bu dar geçidin kapanması senaryosu, enerji piyasalarında büyük bir arz şokuna yol açabilecek potansiyele sahip. Uzman kuruluşlar, böyle bir durumda piyasaların daha önce görülmemiş seviyelere tırmanabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, küresel petrol arzına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, piyasada hâlâ yeterli miktarda ham petrol olduğu vurgulanıyor. Bu durum, fiyatların 100 dolar gibi rekor seviyelere ulaşmamasında belirleyici rol oynuyor. Özellikle OPEC dışı üreticilerden gelen arzın piyasayı dengelediği ifade ediliyor.

Kısa vadede fiyatların dalgalı seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Gerilimin tırmanması durumunda 80 dolar seviyelerinde yeni bir denge noktası oluşabileceği, ancak tansiyonun düşmesi halinde 70 doların altına doğru bir geri çekilmenin mümkün olduğu belirtiliyor.

Petrol piyasaları, bir yandan jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken diğer yandan arz-talep dengesinin sürdürülebilirliği açısından hassas bir çizgide ilerliyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, fiyatların yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.