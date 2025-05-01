JAECOO, yılda bir kere düzenlenen bu önemli etkinlikte, küresel elektrikliye geçişi kapsamlı bir şekilde desteklemek ve çevre dostu kalkınma konseptini aktif bir şekilde uygulamak üzere bir ESG iş birliği girişimi başlattı; aynı zamanda tüm değer zinciri boyunca çevre yönetimi ve sosyal sorumluluğa sürekli dikkat çekti. Söz konusu çığır açan ESG girişimi, perakendecilerin yoğun ilgisiyle karşılanmakla kalmadı, aynı zamanda JAECOO'nun küresel vizyonunu ve insan refahına olan bağlılığını da vurguladı.

JAECOO marka felsefesi açısından ticari başarının ve sosyal etkinin ikili dönüşümüne kendini adamış durumda. Enerji dönüşümünde kilit bir rol üstlenen JAECOO, teknolojik yeniliklerinin ve verimli ürün yaklaşımının küresel etkisiyle dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırıyor. JAECOO güncel haliyle ICE, BEV, PHEV ve HEV olmak üzere dört farklı güç-aktarma sistemiyle çığır açan gelişmelere imza atıyor. JAECOO geçen yıl, üstün performansı olağanüstü yakıt verimliliğiyle bir araya getiren, dünyanın en iyi yeni enerji çözümlerinden biri olan Süper Hibrit Sistem’i (SHS) piyasaya sürdü.

Şarj Edilebilir Hibrit JAECOO 7 PHEV ile üst düzey verimlilik çığır açan teknolojilerle buluştu!

Şu anda JAECOO 7 PHEV ile kullanıma sunulan bu sistem sayesinde JAECOO 7 PHEV pazara sunulduğu andan itibaren neredeyse her pazarda zirveye ulaştı ve dünya genelinde büyük bir ilgi gördü. Şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, özellikle dünya genelinde düzenlenen “Süper Hibrit Maratonu”'nda 1.613 kilometrelik etkileyici bir maksimum menzile ulaşarak verimlilik, güç ve yeni nesil teknoloji konularında JAECOO’nun üstün başarısını pekiştirmiş oldu. Bu sistemle donatılan OMODA7 PHEV ise yakın zamanda dokuz ülkede tamamlanan “Süper Hibrit Maratonu” yarışmasında toplam 1.457 kilometrelik rekor bir mesafeyi kat ederek, dünya genelindeki kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni bir enerji ürününe daha imza attı. Yeni enerjinin öncüsü olarak JAECOO, küresel pazarlara en güncel ve en gelişmiş yeni enerji teknolojilerini sunmaya devam edecek.

JAECOO öncü bir vizyonla sektöre liderlik ediyor!

JAECOO için çevreyi korumak, şirketin DNA'sında yer alan bir misyon. “İnsan ve doğanın uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması” vizyonuyla hareket eden JAECOO, 17 Ekim 2023 tarihinde Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ile ekolojik koruma alanında yeni bir yola girerek bir iş birliği zaptı imzaladı. JAECOO, 20 Ekim 2024'te düzenlenen “Hepimiz için, Gelecek için” temasıyla düzenlenen JAECOO Küresel Kullanıcı Zirvesi'nde çevre korumada önemli bir dönüm noktasına ulaştı. JAECOO, küresel kullanıcıları, bayileri, basın mensuplarını STK'ları ve diğer tarafları bir araya getirerek sosyal sorumluluk sahibi bir iş birliği topluluğu oluşturmak amacıyla yenilikçi bir küresel ESG Topluluğu'nu kurdu.

Ekonomik büyüme ile çevresel ve sosyal sorumluluk arasında denge arayışında olan JAECOO, ESG ilkelerini kurumsal DNA'sına entegre ediyor. JAECOO, teknolojik yenilik, sektör genelinde iş birlikçi karbon azaltımı, sosyal refaha uzun vadeli yatırım ve kurumsal yönetim sistemlerinin optimizasyonu yoluyla karbon azaltımını, çevre korumayı ve kurumsal yönetim optimizasyonunu tüm iş zincirine entegre ediyor. Bu, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunurken aynı zamanda kaliteli kalkınmayı da teşvik ediyor.