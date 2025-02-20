Üstün arazi becerileri, sofistike tasarımı ve ileri teknolojisiyle seçkin Avrupa pazarını adeta büyüleyen JAECOO 7, lansmandan sadece üç hafta sonra 1.000 adedin üzerinde bir satış hacmine ulaştı ve Birleşik Krallık'taki en heyecan verici yeni gelen modellerden biri haline geldi. JAECOO, ülke geneline yayılmış 72 satış noktası ile hizmet vermeye başladı. Mart ayına kadar ise 9 yeni yetkili satıcı ve 220 adedin üzerinde yeni personel istihdamıyla büyümeye devam edecek. JAECOO, İngiltere pazarının ardından İspanya, Polonya, İtalya ve Macaristan pazarlarına da giriş yaptı.

Premium kentsel arazi SUV markası JAECOO, mükemmelliği merkezine alan ürünleri ve üstün hizmet anlayışıyla kısa süre önce giriş yaptığı İngiltere pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk modeli olan JAECOO 7 ile İngiltere pazarında yerini alan JAECOO, Avrupalı tüketicilerin ve basının yoğun ilgisiyle karşılandı. Üstün arazi becerileri, sofistike tasarımı ve ileri teknolojisiyle JAECOO 7, seçkin Avrupa pazarını adeta büyüledi. Lansmandan sadece üç hafta sonra satışlar 1.000 adedi aştı ve bu da onu Birleşik Krallık'taki en heyecan verici yeni gelen modellerden biri haline getirdi.

İngiltere’de 70’ten fazla JAECOO satış noktası var!

Marka, İngiltere’de satışlarını artırmaya devam ederken, bugün itibarıyla 72 adet olan satış noktası ile yetkili satıcı ağını da geliştiriyor. Bu kapsamda JAECOO, mart ayına kadar 9 yetkili satıcı açılışı daha gerçekleştirecek ve 220’nin üzerinde personel istihdam edecek. Allen Motor Group, Arnold Clark, Cambria, Chapelhouse, Endeavour, Greenhous, Hartwell, Listers, Perrys, Peter Vardy ve Vospers gibi İngiltere'nin en büyük perakende gruplarının desteği ile müşterilerin ülke geneline yayılmış oldukça deneyimli satış ve satış sonrası ekiplerinin uzmanlığından yararlanması anlamına geliyor. Eski Harlequins ve İngiltere Ragbi Birliği efsanesi Chris Robshaw, nam-ı diğer Mr. J, JAECOO'nun ilk İngiltere marka elçisi olarak tanıtıldı. Eski ulusal ve uluslararası savunma oyuncusu, 2025 yılının geri kalanında bu unvanı taşıyacak. Kısa bir süre önce Investec Şampiyonlar Kupası ve Challenge kupasının organizatörü European Professional Club Rugby (EPCR) ile ortaklık yaptığını duyuran JAECOO için Robshaw ile ilgili bu karar da bir ilk niteliği taşıyor.

Premium off-road SUV markası JAECOO, Avrupa’da güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, İngiltere pazarının ardından İspanya, Polonya, İtalya ve Macaristan pazarlarına da giriş yaptı. Üst düzey hizmetler sunmak için bayi ağını genişleten JAECOO, yerel pazarlarda hızla tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Bu stratejik hamleler, markayı premium off-road segmentinde yükselen bir güç olarak konumlandırırken, markanın Avrupa pazarındaki genişlemesini hızlandırıyor.

Türkiye'nin de lider premium off-road SUV markası oldu!

Yaklaşık 6 ay önce Türkiye pazarına JAECOO 7 modeliyle giriş yapan marka, hızla Türkiye’nin en çok satan premium otomotiv markaları arasında kendisine önemli bir yer edindi. JAECOO, ülke genelinde kapsamlı bir yetkili satıcı ve satış sonrası servis sistemi kurarak sorunsuz bir otomobil satın alma ve servis deneyimi sağladı. Ayrıca marka, “J-Club” kullanıcı topluluğunu ve “J-Drive” off-road sürüş deneyimi etkinliklerini başlattı, düzenli macera kampları, buluşmalar ve teknik paylaşımlar organize ediyor. Bu girişimler, Türk tüketicilerinin sürüş keyfini daha da artırdı ve markayla olan bağlarını güçlendirdi. JAECOO 7'nin başarısı, onun pazardaki konumunu ve üstün ürün özelliklerini tam olarak ortaya koyuyor. Markanın farklı ülkelerdeki tüketiciler ve basın mensupları tarafından kabul görerek itibar kazanması, markanın küresel çapta genişlemesi için güçlü bir temel oluşturuyor.