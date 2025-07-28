Küresel hibrit otomobil pazarına yeni giren JAECOO 7 SHS, Avrupa'da Polonya ve İspanya gibi pazarlarda hibrit segmentinde lider konuma yerleşti. JAECOO 7 SHS, tescil adedi bakımından Polonya PHEV pazarındaki ilk otomobil oldu. JAECOO 7 SHS, İspanya'da da güçlü bir performans gösterdi. Toplam 2.307 adet satış gerçekleştiren model, PHEV segmentinde yüzde 3,7'lik bir paya sahip oldu. Bu başarının arkasında, menzil, yakıt tüketimi ve performans açısından sınıfında lider konumda olan SHS süper hibrit sistem yer alıyor. Üç temel bileşen birlikte çalışan bu sistem güçlü bir sinerji oluşturuyor ve böylece bu pazardaki atılım açısından güçlü bir ivme sağlıyor.

Rekabetin yoğun olduğu küresel otomotiv pazarında hibrit segmenti yeni bir dönüm noktasına geldi. Bu noktada JAECOO 7 SHS, yeni bir model olmasına rağmen Avrupa'daki güçlü performansı sayesinde hızla hibrit pazarının zirvesine yükseldi. Köklü oyuncuları geride bırakan model, bir zamanlar köklü markaların hâkim olduğu pazarı yeniden şekillendirdi.

JAECOO 7 SHS, farklı Avrupa pazarlarında olağanüstü bir ivme kaydetti!

Avrupa pazarı JAECOO 7 SHS'nin yükselişi açısından önemli bir bölge haline geldi ve birçok ulusal pazarda güçlü bir büyüme yaşanıyor. Veriler, SHS Süper Hibrit sistemle donatılan JAECOO 7 SHS'nin satışlarının iyi gittiğini gösteriyor. Aylık satışlar sürekli olarak 10.000 adedi aştı. Ayrıca Polonya, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki yerel hibrit pazarlarında lider konumda. Haziran ayında birçok tanınmış markayı geride bırakarak Polonya PHEV pazarında tescil adedi açısından ilk sıraya yerleşti. JAECOO 7 SHS, İspanya'da da olağanüstü bir performans gösterdi. Toplam 2.307 adet satış gerçekleştirdi ve PHEV segmentinde yüzde 3,7'lik bir paya sahip oldu. Ayrıca Avrupa’daki köklü markaları geride bıraktı.

JAECOO 7 SHS, haziran ayında 10.149 adetlik küresel satış rakamına ulaşarak güçlü ivmesini sürdürdü ve markanın yeni elektrikli araç segmentindeki hamlesinde itici güç oldu. Bu durum JAECOO’nun hibrit pazarlarındaki lider konumunu ve rekabet gücünü ortaya koyuyor. Sınıfında lider olan performansı, son derece uzun menzili, düşük yakıt tüketimi ve tamamen elektrikli sürüş menziliyle JAECOO 7 SHS, üstün bir performans ve verimlilik seviyesi ortaya koyuyor. Böylece JAECOO hibrit modellerinin küresel büyüme gücüne dönüşüyor.

Süper hibrit teknolojisi, JAECOO 7 SHS’nin pazardaki konumunu güçlendiriyor!

JAECOO 7 SHS'nin etkileyici pazar hamlesi bünyesinde barındırdığı teknolojik güce dayanıyor. SHS süper hibrit sistem, toplam menzil, yakıt verimliliği, araç performansı ve diğer açılardan sınıfının üzerinde performans gösteriyor. Test edilen tamamen elektrikli menzili 151,6 km'ye kadar ulaşırken, toplam menzil ise 1.613,1 km'ye kadar ulaşıyor. Sabit yükte test edilen yakıt tüketimi (CS yakıt tüketimi) değeri ise sadece 3,1 lt/100 km olup, bu da JAECOO 7 SHS’yi birçok açıdan sınıfının lideri yapıyor.

Dünya lideri SHS Süper Hibrit teknolojisinin temelinde üç temel bileşen yer alıyor. Beşinci nesil 1,5 litrelik TDGI hibrite özel motor (DHE), sadece 3,1 litrelik karma yakıt tüketimi değeriyle yüzde 44,5 termal verimlilik sağlıyor. Hibrite özel şanzıman (DHT) ise modları akıllıca değiştiriyor. Hibrite özel batarya ise 90 km tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor ve 3,3 kW harici deşarjı desteklerken çok sayıda koruma özelliği sunuyor. Bu üç temel bileşen birlikte çalışarak JAECOO 7 SHS'nin güçlü performans, optimize edilmiş enerji tüketimi ve gelişmiş bir güvenilirlik sunmasını sağlıyor.

JAECOO markası, teknik üstünlüğünü ortaya koymak üzere dünya genelinde 15 ülkede 100.000 km'nin üzerinde Süper Hibrit Maratonu tamamladı. JAECOO 7 SHS'nin üstün teknolojisiyle Avrupa pazarında ortaya koyduğu dikkat çekici performans, sadece hibrit pazarında güçlü bir yer edinmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda yeni bir oyuncu olarak geleneksel Avrupa pazarını da yeniden şekillendirdi. JAECOO 7 SHS'nin küresel pazarlardaki ivmesini sürdürerek hibrit segmentinde daha da büyük başarılara imza atması ve sektörün gelecekteki gelişimi için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.