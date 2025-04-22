Kısa bir süre önce İtalya'da ilk Kuzey-Güney Süper Hibrit Maratonu'nu tamamlayan şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, bu uzun soluklu meydan okumada, aracın becerilerini mercek altına alabilecek; teknoloji, otomotiv ve ulaşım alanlarından 8 uzmanı bir araya getirdi. İtalya'nın dağlık ve engebeli coğrafyası göz önüne alındığında, JAECOO 7 PHEV çığır açan bir performansa imza atarak önceki performansına göre yeni bir menzil rekoru kırdı. Araç, toplam 1.413 kilometre mesafeyle Avrupa Süper Hibrit Maratonu'nda hibrit modelleri arasında birinci sıraya yerleşmekle kalmadı, dünya genelinde de üçüncülüğü elde ederek küresel Süper Hibrit Maratonu'nda öne çıktı. Şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, tamamen elektrikli sürüş modunda da dayanıklılığıyla öne çıktı ve tamamen elektrikli sürüş modunda 132,4 kilometre ile kayda değer bir menzile ulaştı. Bu başarı ona JAECOO 7 PHEV Global Süper Hibrit Maratonu'nda tamamen elektrik modunda en uzun menzilde dünya şampiyonluğunu getirdi.

Premium off-road SUV markası JAECOO, kısa sürede dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri haline geldi. Markanın güncel modelleriyle yakaladığı başarı, yeni nesil teknolojiler sunan yeni oyuncularında da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda markanın yeni nesil hibrit modeli JAECOO 7 PHEV, sınıfında ulaşılması zor bir rekora imzasını attı. JAECOO 7 PHEV, Akdeniz kültürü açısından zengin bir ülke olan İtalya’da modern teknoloji ile Akdeniz uygarlığı arasında bir diyalog kurarak dikkatleri üzerine çekti.

Tamamen elektrikli sürüş şampiyonu oldu!

Markanın ilk süper hibrit aracı JAECOO 7 PHEV, kısa bir süre önce İtalya'da sabit şarj ile ilk kuzey-güney yolculuğunu başarıyla tamamladı. Bu test, teknoloji, otomotiv ve ulaşım gibi alanlardan en iyi 8 uzman tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Kaydedilen sonuçlara göre, İtalya'daki bu Süper Hibrit Maratonu'nda 1.413 kilometre toplam mesafeyi kat etti, şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV'in Avrupa pazarındaki önceki rekorunu kırdı ve JAECOO 7 PHEV Global Süper Hibrit Maratonu'nda ilk üç sırada yer aldı. 132,4 kilometrelik tamamen elektrikli sürüş performansıyla JAECOO 7 PHEV, Global Süper Hibrit Maratonu'nda tamamen elektrikli sürüş şampiyonu oldu. Ayrıca sabit şarj ile 100 kilometredeki yakıt tüketimi değeriyle de beklentileri karşılayarak, aynı sınıftaki rakiplerine göre ne kadar üstün olduğunu da ortaya koydu. Bergamo'nun ortaçağ cazibesinden Venedik'in su yollarına kadar, her nefes kesici manzara, tarihle dolu bir medeniyet olan İtalya'nın eşsiz cazibesini ortaya koyuyor. Sürücüler muhteşem manzaranın tadını çıkarırken, Alpler'in engebeli yolları ve Trento Özerk Bölgesi'nin virajlı dağ yolları aracın performansı kapsamlı bir şekilde test etme ortamı sağladı. Sonuç olarak şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, İtalya'daki bu zorlu testte Avrupa'da birinci olurken, JAECOO 7 PHEV Global Süper Hibrit Maratonu'nda ise dünya üçüncüsü oldu. 1.413 kilometre menzille kendi sınıfında yeni bir menzil rekoru kırdı.

Enerji verimliliğini bir kez daha teyit etti!

Dağların içine kurulan Arezzo'nun engebeli arazisi göz önüne alındığında, hibrite özel beşinci nesil 1.5 TGDI hibrit motor ve yüksek verimli şanzımandan oluşan kombinasyon 255 kW'a kadar net güç ve 525 Nm maksimum tork sağlıyor. Böylece şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, sürekli 340 PS güç kullanıma sunabiliyor. Arezzo'nun toprak yollarında, sürekli ve etkin güç dağılımı, dik yamaçların düzgün ve dengeli bir şekilde tırmanmasını sağlıyor. Ayrıca, yüksek çekiş gücü virajlardan çıkarken hassas ve zamanında hızlanma sağlıyor. Südtirol bölgesindeki özerk bir il olan Trentino'nun virajlı dağ yollarının kıvrımlarında üst üste birkaç virajı rahatlıkla alabiliyor. Şarj edilebilir hibrit JAECOO7 PHEV, bu testte sınıfının en üstün yakıt ekonomisini bir kez daha gözler önüne serdi ve 100 kilometrede sadece 4.68 litre sabit şarj (CS) yakıt tüketimi değerine imza attı. JAECOO'nun Süper Hibrit modeli olan JAECOO 7 PHEV, Palermo ve Taormina gibi tarihi şehirlerde sık sık dur-kalk ve düşük hızlı sürüş koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Araçta bulunan altı yakıt teknolojisi, düşük hızlarda yakıt tüketimini etkili bir şekilde azaltıyor ve ortadan kaldırıyor. Ayrıca, yüzde 44,5'lik termal yakıt verimliliği, akıllı enerji yönetim sistemiyle birleşerek aracın Perugia'nın engebeli arazisinde üstün bir performans ve düşük yakıt tüketimi arasında ideal bir denge yakalamasını sağladı. Bu durum, JAECOO 7 PHEV'in karmaşık ortamlardaki etkileyici termal yakıt verimliliğini bir kez daha doğruladı.

Süper Hibrit Maratonu’nda yeni durak Belçika!

Test güzergahının kuzeye doğru uzanmasıyla şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, 17. yüzyıldan kalma Aziz Agatha Katedrali'nin bulunduğu Gallipoli'ye ulaştı. Araç, 132,4 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili ile her açıdan üstün bir şampiyon olduğunu gösterdi. Özel Hibrit Şanzıman kesintisiz güç geçişi sağladı. Her kalkış ve duruş, pürüzsüz ve sarsıntısız gerçekleşti. Motorun mekanik çalışma sesi neredeyse sıfıra yakındı, bu da tarihi yol manzarasıyla mükemmel bir uyum içinde, sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sağladı.

JAECOO 7 PHEV bugüne kadar İspanya, İngiltere ve İtalya da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Süper Hibrit Maratonu tamamladı. Şimdi ise Belçika'da ilk kez görücüye çıkmaya hazırlanıyor ve Ardenler Platosu'nda hibrit kabiliyetlerini sergileyecek. Şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, Meksika'nın vahşi ve tutkulu arazileri gibi çeşitli sürüş ortamlarında uyum yeteneğini göstermeye devam edeceği Amerika'ya da ulaşacak ve gelecekteki beklentilerini daha da heyecan verici hale getirecek.