Sosyal Belediyecilikle Yoksullukla Mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik başlattığı projelerle dar gelirli emeklilere önemli bir destek sunuyor. Emekli Dayanışma Kartı sayesinde, ihtiyaç sahibi emekliler su faturalarında indirimden faydalanıyor. İlk 4 metreküplük su tüketimi ücretsiz olurken, fazla tüketilen suyun yarısı ise indirimli olarak faturalandırılıyor. Bu uygulama sayesinde bugüne kadar 3 bin 372 emekliye yaklaşık 446 bin 857 TL'lik fatura desteği sağlandı.

Kira ve Alışveriş Yardımı Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla emeklilere kira ve alışveriş desteği sağlamaya başladı. Bu kapsamda 120 milyon liralık bir bütçe ayrıldı. 10 bin emekliye her ay 1000 TL’lik kira ve alışveriş desteği sunulacak. Başkan Dr. Cemil Tugay, "Hayat pahalılığının arttığı bu dönemde, emeklilerimiz yoksullukla en çok mücadele eden kesimlerden biri. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak emeklilerimize kira ve alışveriş ödemelerinde yardımcı olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Başvurular Başladı

Emekli desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Yardım Takip Sistemi üzerinden başvuru yapabilir. Başvurular, www.bizvarız.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınmaya başlandı. Emekliler, kira desteği, alışveriş yardımı ve su faturası indirimine yönelik başvurularını bu platform üzerinden kolayca iletebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 bin emekliye "emekli alışveriş desteği" ve 5 bin emekliye "emekli kira desteği" sağlamak için her iki alanda 60’ar milyon liralık bir bütçe ayırarak sosyal belediyecilikte önemli bir adım atıyor.