İzlanda'da bir ilk! Millilerden muhteşem geri dönüş

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Anderson’un pasında orta sahada topu alan Oskarsson, hızla ceza sahasına ilerledi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

6. dakikada Kerem’in şutunda savunmadan seken topa Hakan Çalhanoğlu’nun gelişine yaptığı sert şutta kaleci Valdimarsson, topu çelmeyi başardı.

22. dakikada Gudjohnsen’in kafayla indirdiği topu kontrol eden Oskarsson’un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

23. dakikada Arda Güler’in pasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu’nun ceza yayı içinden yaptığı şutta top kaleci Valdimarsson’da kaldı.

36. dakikada İzlanda atağında savunmadan seken topa Tomasson’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu sektirdi. Gretarsson’un önüne düşen topa Uğurcan bu kez ayaklarıyla hamle yaptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

49. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı ortada savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına döndü.

51. dakikada Arda Güler’in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerken, hakem Sylwestrzak VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu yeniden izleyen Damian Sylwestrzak, Arda’nın vuruşu sonrası ceza sahası içinde Ingason’un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi. Hakem Sylwestrzak, vuruş öncesi Hakan’ın topa iki ayağıyla temas ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

62. dakikada Kenan’ın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza yayı önüne kadar topu sürerken yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1

65. dakikada köşe vuruşunda Merih Demiral kafayı vururken, Gudjohnsen’den dönen top sonrası hakem Sylwestrzak, potansiyel elle oynama nedeniyle kenara geldi. VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Hakan Çalhanoğlu, topu filelere gönderdi. 1-2

76. dakikada savunmada oluşan karambol sonrası ceza sahasına açılan topa Oskarsson sert vururken kaleci Uğurcan’ı geçen topa Merih çizgide müdahale etti.

83. dakikada Fridriksson’un sağ kanattan ortasında Gudjohnsen, kale önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

88. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kaleciye presinde boşta kalan topu Arda Güler filelere gönderdi. 2-3

90+5. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-4



Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Valgeir Fridriksson, Daniel Gretarsson, Sverrir Ingason, Logi Tomasson, Mikael Anderson (Isak Johannesson dk. 68), Arnor Traustason, Johann Gudmundsson, Mikael Egill Ellertsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson

Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Hjörtur Hermannsson, Alfons Sampsted, Victor Palsson, Gylfi Sigurdsson, Savar Magnusson, Kolbeinn Finnsson, Brynjolfur Darri Willumsson, Julius Magnusson

Teknik Direktör: Age Hareide

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 78), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Okay Yokuşlu dk. 89), İrfan Can Kahveci (Yunus Akgün dk. 78), Arda Güler (Samet Akaydin dk. 89), Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız (Bertuğ Yıldırım dk. 90)

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Atakan Karazor, Semih Kılıçsoy, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Vincenzon Montella

Goller: Oskarsson (dk. 3), Gudjohnsen (dk. 83) (İzlanda), İrfan Can Kahveci (dk. 62), Hakan Çalhanoğlu (dk. 67 pen.), Arda Güler (dk. 88), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+5) (Türkiye)

Sarı kartlar: Mikael Egill Ellertsson, Valdimarsson, Logi Tomasson (İzlanda), Merih Demiral, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)