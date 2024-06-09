Özel hayatıyla ilgili aldığı karardan sonra oyunculuktan uzaklaşarak kendisini hayır işlerine adayan ve Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi.

Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Nikah, çiftin arkadaşları tarafından duyuruldu. Sosyal medyada duyurulan nikahla ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun."

TRT Belgesel'de yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi programındaki sunuculuğu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde aldığı rollerle tanınan Reshad Strik, dün yapılan düğünü, Instagram hesabından "Elhamdülillah" ifadesi ve kalp emojisiyle paylaştı.

Çiftin evlendiği düğünden paylaşılan görselde Bosna Hersek, Türkiye ve Filistin bayraklarının yan yana olduğu görüldü. Özçelik de eşinin paylaşımını alıntılayarak kendi hikayesine ekledi.