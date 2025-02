İstanbul Ticaret Odası (İTO), her yıl binlerce ton gıdanın israf edilmesi konusunda farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla "Gıdada İsrafa Dur De" kampanyası başlattı.

Kampanyanın detayları İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve paydaş kurum yöneticilerinin katılımıyla İstanbul Ticaret Odası’nın Eminönü Merkez Binası’nda düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Proje çerçevesinde israfa karşı bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Eğitimler, ‘üreticiler, satıcılar, hizmet sektörü ve okullar’ olmak üzere 4 grubu kapsayacak.

Öğrencilere, satıcılara, üreticilere gıda israfını önlemenin yöntemleri anlatılacak. Bildikleri hatırlatılacak, bilmedikleri öğretilecek. Projenin hedefi bu 4 grupta verilecek eğitimlerle İstanbul’da 100 bin ve dolaylı olarak da 500 bin kişiye ulaşmak.

45’er dakikalık 2 başlıkta toplam 90 dakikalık eğitimle 5 temel konuda kalıcı bilgi verilecek. Bu çerçevede gıda israfında nerede olduğumuz, mevcut israfın boyutu, en çok hangi ürünlerde ve sektörlerde israf edildiği, bu israfın parasal karşılığı ile önlenmesi halinde kazanımlarımızın ne olduğu ve son olarak iletişim ve farkındalık boyutu katılanlarla paylaşılacak. Bu eğitimler öğrencilerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların çalışanlarına da verilecek.

Projenin paydaşları

İstanbul Ticaret Odası öncülüğündeki projeye İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gıda Perakendecileri Derneği, İstanbul PERDER, Birleşmiş Markalar Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği ve Türkiye Oteller Birliği paydaş olarak destek veriyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gıda israfının iki sebebinin bilinçsiz tüketim ve ihtiyaçtan fazlasını tedarik etme olduğunu belirtti. Avdagiç, "İhtiyaç güdüsüyle yapılan tedariklerde israf yok, doğru tüketim var. Tüketme tutkusu, tükenecek korkusu, reklamların tahriki ya da başka türlü nedenlerle alınan ürünler ise ihtiyacımızdan fazla olduğu için tüketilemiyor. Bu fazlalık, lokantada tabağımıza aldığımız yemek ya da kahvaltılık ise biraz sonra çöpe gidiyor. Ev eksiği gördüğümüz marketten aldığımız fazla gıda maddesi ise ‘Son Kullanım Tarihi’ geçtiği için o da çöpe atılıyor. Dolayısıyla gıda daha tüketilmeden atığa dönüşüyor" diye konuştu.

"Ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor"

Şekib Avdagiç, kuşkusuz israfın sadece tüketim aşamasında olmadığını, işin en başından itibaren başladığını, yani üretim, işleme, satış aşamalarında da meydana geldiğini belirtti.

Avdagiç, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar gıda kaybını ve israfını yarı yarıya azaltma hedefini koyduğunu hatırlattı. Avdagiç, "ABD’den Almanya’ya tüm ülkeler, bu hedefe ulaşabilmek için kampanyalar yapıyor. Ülkemizde ise yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bir başka deyişle her yıl yaklaşık 43,3 milyar doları çöpe atıyoruz. Bu rakamı düşürürsek üretimde verimlilik artar, fiyatlar dengelenir, ülke ekonomisine büyük bir katkı olur. Bundan dolayı bizde de hem kamu hem de STK’lar tarafından israf karşıtı önemli kampanyalar düzenleniyor" diye konuştu.

Şekib Avdagiç, İTO olarak 830 bini aşkın firmayla israfı önleme bilincinin yaygınlaşmasını önemsediklerine işaret etti. Avdagiç, zaman yönetiminden bütün sektörlerdeki üretim ve ürünlere kadar her alanda israf karşıtı bir bilinci yerleştirmemiz gerektiğini belirtti.

"Parasını ödeyerek sahip olduğunuz hiçbir şey, tamamıyla size ait değildir"

Avdagiç, şöyle devam etti: "İnsanlara bir şeyi hatırlatmamız gerekiyor: Parasını ödeyerek sahip olduğunuz hiçbir şey, tamamıyla size ait değildir. Siz onun mülkiyetine sahip olabilirsiniz ama onu, hakkaniyet ve adalet duygusunu rencide edecek şekilde kullanamazsınız. Sizin 'nasıl olsa benim malım, istediğim gibi kullanırım' deme lüksünüz, bir insana yiyecek ulaşmamasına yol açıyorsa, bir ülkenin milyar dolarlarının heba olmasına sebep oluyorsa, o zaman ortaya çıkan her ‘acı’dan size de bize de pay düşer. Eğer biz gıda israf ettik diye, bu ülkede bir insan, bir kadın, bir çocuk gıdaya ulaşamadan akşamladıysa, bu vebalden bize de pay düşer. Biz bu bilinçle hareket ettik ve paydaşlarımızla birlikte İstanbul’da gıda israfını önlemeyi hedefleyen projemize start verdik. Bu proje ile yüz yüze eğitimler vereceğiz. Bir zamanların o meşhur reklam sloganında olduğu gibi biz de 'Gıdada eğitim şart' dedik."

Avdagiç, "Sonuç olarak ifade edeyim ki, projemiz gerçek anlamda bir İstanbul Projesi oldu. Projemiz, ortak akıl ve ortak çaba ile inanıyorum ki, hedefine ulaşacak. Ancak israfı önleme kampanyalarının lafta kalmayıp icraata da geçmesi, hepimizin hep birlikte ve yürekten tek bir cümleyi söylemesine bağlı. Ben hepimiz adına o cümleyi söyleyerek sözlerimi tamamlıyorum: Gıdada İsrafa Dur De" diyerek sözlerini tamamladı.